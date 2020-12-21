NVIDIA может представить 5-нм архитектуру GPU, названную в честь математика Ады Лавлейс, и отложить запуск многочиповой архитектуры Hopper

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Как утверждают новые слухи, компания NVIDIA откладывает внедрение многочиповой архитектуры, известной под кодовым названием Hopper, чтобы представить новую серию монолитных решений под названием Lovelace.

В связи с этим названием возникает некоторая путаница, так как внутри компании для кодовых имен графического процессора используется конструкция типа «ADxxx». По слухам, новая графическая архитектура Lovelace названа в честь британского математика Ады Лавлейс, которая известна созданием описания вычислительной машины и составлением первой в мире программы.

Turing 12nm > Ampere 8nm > Lovelace? 5nm

RDNA 7nm > RDNA 2 7nm > RDNA 3 5nm + I/O

DG1 10nm > DG2 6nm > DG3 5nm MCM — WildCracks (@wild_cracks) December 21, 2020

Согласно имеющейся информации, NVIDIA может сдвинуть выход архитектуры Hopper на более поздние сроки и, скорее всего, сначала представит новую архитектуру Lovelace. Она подразумевает производство чипов по нормам 5-нанометрового технологического процесса. На данный момент неясно, выступит производственным партнёром по выпуску GPU на базе данной архитектуры. И Samsung, и TSMC уже способны производить 5-нм чипы. Ада Лавлейс уже появлялась на футболке NVIDIA, известной как Company of Heroes.

Что касается архитектуры NVIDIA, то она должна получить многочиповую (MCM) компоновку. Пока не уточняется, появятся ли решения на базе данной архитектуры на игровом рынке. Она может быть ориентирована исключительно на рынок высокопроизводительных вычислений.

Источник: videocardz