«PC-гейминг в 4K теперь имеет смысл» — что пишут в обзорах GeForce RTX 3080 Founders Edition (прирост производительности около 60%)





Обозреватели наконец начали делиться результатами тестирования новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. Многие ресурсы подготовили собственные обзоры. Сайт videocardz создал специальную страницу со ссылками на такие обзоры, чтобы заинтересованные пользователи могли изучить мнения различных обозревателей.

Мы же остановимся на обзоре ресурса The Verge, который подготовил сравнительные таблицы и результатами тестов в различных играх и при различных разрешениях. В качестве основы для сравнения использовалась предыдущая флагманская модель GeForce RTX 2080 Founders Edition.

При использовании разрешения 1440p новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition демонстрирует чрезвычайно высокую производительность. Почти во всех тестируемых играх наблюдалась частота около 100 кадров в секунду, в некоторых случаях она достигала значений на уровне 150 кадров в секунду. Лишь в играх Microsoft Flight Simulator и Metro Exodus фиксировались более скромные результаты около 30 и 60 кадров в секунду соответственно. Прирост производительности при переходе с предыдущей версии GeForce RTX 2080 Founders Edition на новую видеокарту GeForce RTX 3080 Founders Edition составляет около 50-60%. Лишь в некоторых играх, которые изначально позволяли устройству GeForce RTX 2080 Founders Edition демонстрировать высокую производительность, отрыв измерялся диапазоном 11-20%.

При переходе на более «тяжёлое» разрешение 4K более полно раскрываются преимущества новой модели. Почти все игры при таком разрешении достигают частоты 60 кадров в секунду или преодолевают этот рубеж. Исключения всё те же: Microsoft Flight Simulator и Metro Exodus. При этом для Microsoft Flight Simulator результат для разрешений 1440p и 4K выглядит идентичным – 29 кадров в секунду. В большинстве игр отрыв NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition от предшественницы составляет около 60%, а при некоторых настройках даже приближается к уровню 100%.

Также следует отметить, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition требует 320 Вт энергии, что на 42% превышает потребление модели предыдущего поколения. Таким образом, прирост производительности превышает прирост энергопотребления, что говорит о возросшей энергоэффективности.

Также для сравнения предлагаем ознакомиться с графиками сравнительной производительности в играх при разрешении 4K с участием и других видеокарт от ресурса tweaktown.