NVIDIA утверждает, что видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения





Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время мероприятия GTC China 2019 заявил, что GeForce RTX 2080 намного производительнее, чем игровые консоли следующего поколения, которые даже ещё не вышли. Несмотря на то, что Хуанг не уточнил, какое именно устройство он имел в виду, его слова можно расценивать как то, что видеокарты RTX 2080 и RTX 2080 Ti будут мощнее, чем PS5 или Xbox Series X.

На одном из слайдов презентации компания сравнивает мобильную RTX 2080, установленную в игровом ноутбуке Lenovo Legion Y740 с неназванной консолью следующего поколения. Неясно, что имела в виду NVIDIA – PS5, Xbox Series X или может быть Lockhart, маломощную консолью Xbox следующего поколения.

Не будем также забывать, что RTX 2080 существует уже полтора года, а консоли следующего поколения выйдут только через год. Очевидно, что и у Microsoft, и у Sony есть достаточно времени, чтобы усовершенствовать своё оборудование. Кроме того, консольные графические процессоры более эффективные, когда речь идёт об общей производительности и оптимизации, поэтому такое сравнение не совсем корректное.

К тому времени, когда Microsoft и Sony выпустят свои новые консоли, NVIDIA, скорее всего, уже успеет выпустить видеокарты GeForce RTX следующего поколения – Ampere. Будет интересно посмотреть, насколько они окажутся производительнее, чем RTX 2080 Ti.

Источник: DSO Gaming