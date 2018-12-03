NVIDIA выпустила видеокарту TITAN RTX с 24 ГБ памяти и ценой $2499

Компания NVIDIA официально представила новую дискретную видеокарту TITAN RTX T-Rex. Как отмечает производитель, это наиболее производительное настольное решение, предназначенное для применения в исследованиях искусственного интеллекта, обработке научных данных и творческих приложениях. Таким образом, эта модель позиционируется не в качестве потребительского игрового решения, а скорее как профессиональное устройство.

Видеокарта NVIDIA TITAN RTX основана на графическом процессоре, основанном на архитектуре Turing. Фактически, здесь используется GPU TU102, как и в случае игровой модели GeForce RTX 2080 Ti. Но количество функциональных блоков и параметры памяти отличаются. В частности, в TITAN RTX предлагается сразу 24 ГБ памяти GDDR6. Это в 2 раза больше, чем у модели TITAN предыдущего поколения, и более чем в 2 раза больше по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti. Новинка оснащена 576 тензорными ядрами Turing Tensor Cores, которые обеспечивают производительность до 130 терафлопс в задачах искусственного интеллекта. А 72 ядра RT Cores позволяют достичь показателя 11 гигарей в задачах трассировки лучей в реальном времени. Производитель заявляет, что производительность устройства достаточна для редактирования видео в разрешении 8K в режиме реального времени. С подробными техническими характеристиками видеокарты NVIDIA TITAN RTX можно ознакомиться в следующей сравнительной таблице.

Titan RTX Titan V RTX 2080 Ti

Founders Edition Tesla V100

(PCIe) CUDA Cores 4608 5120 4352 5120 Tensor Cores 576 640 544 640 Базовая частота 1350 МГц 1200 МГц 1350 МГц ? Повышенная частота 1770 МГц 1455 МГц 1635 МГц 1370 МГц Частота памяти 14 Гбит/с GDDR6 1,7 Гбит/с HBM2 14 Гбит/с GDDR6 1,75 Гбит/с HBM2 Разрядность памяти 384 бит 3072 бит 352 бит 4096 бит Пропускная способность памяти 672 ГБ/с 653 ГБ/с 616 ГБ/с 900 ГБ/с Объём памяти 24 ГБ 12 ГБ 11 ГБ 16 ГБ Кэш-память L2 6 МБ 4,5 МБ 5,5 МБ 6 МБ Производительность одиночная точность 16,3 терафлопс 13,8 терафлопс 14,2 терафлопс 14 терафлопс Производительность двойная точность 0,51 терафлопс 6,9 терафлопс 0,44 терафлопс 7 терафлопс Тесорная производительность

(FP16 w/FP32 Acc) 130 терафлопс 110 терафлопс 57 терафлопс 112 терафлопс GPU TU102

(754 мм2) GV100

(815 мм2) TU102

(754 мм2) GV100

(815 мм2) Количество транзисторов 18,6 млрд 21,1 млрд 18,6 млрд 21,1 млрд TDP 280 Вт 250 Вт 260 Вт 250 Вт Архитектура Turing Volta Turing Volta Цена $2499 $2999 $1199 ~$10000

Дополнительно следует отметить, что в видеокарте NVIDIA TITAN RTX реализован интерфейс NVIDIA NVLink с пропускной способностью 100 ГБ/с. Благодаря этому имеется возможность объединить две такие видеокарты в рамках одной системы для повышения итоговой производительности. Но удовольствие это будет не из дешёвых. Цена видеокарты NVIDIA TITAN RTX составляет $2499. Новинка поступит в продажу в США и странах Европы до конца этого месяца.

Источник: techpowerup, anandtech