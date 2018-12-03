NVIDIA выпустила видеокарту TITAN RTX с 24 ГБ памяти и ценой $2499
Компания NVIDIA официально представила новую дискретную видеокарту TITAN RTX T-Rex. Как отмечает производитель, это наиболее производительное настольное решение, предназначенное для применения в исследованиях искусственного интеллекта, обработке научных данных и творческих приложениях. Таким образом, эта модель позиционируется не в качестве потребительского игрового решения, а скорее как профессиональное устройство.
Видеокарта NVIDIA TITAN RTX основана на графическом процессоре, основанном на архитектуре Turing. Фактически, здесь используется GPU TU102, как и в случае игровой модели GeForce RTX 2080 Ti. Но количество функциональных блоков и параметры памяти отличаются. В частности, в TITAN RTX предлагается сразу 24 ГБ памяти GDDR6. Это в 2 раза больше, чем у модели TITAN предыдущего поколения, и более чем в 2 раза больше по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti. Новинка оснащена 576 тензорными ядрами Turing Tensor Cores, которые обеспечивают производительность до 130 терафлопс в задачах искусственного интеллекта. А 72 ядра RT Cores позволяют достичь показателя 11 гигарей в задачах трассировки лучей в реальном времени. Производитель заявляет, что производительность устройства достаточна для редактирования видео в разрешении 8K в режиме реального времени. С подробными техническими характеристиками видеокарты NVIDIA TITAN RTX можно ознакомиться в следующей сравнительной таблице.
|Titan RTX
|Titan V
|RTX 2080 Ti
Founders Edition
|Tesla V100
(PCIe)
|CUDA Cores
|4608
|5120
|4352
|5120
|Tensor Cores
|576
|640
|544
|640
|Базовая частота
|1350 МГц
|1200 МГц
|1350 МГц
|?
|Повышенная частота
|1770 МГц
|1455 МГц
|1635 МГц
|1370 МГц
|Частота памяти
|14 Гбит/с GDDR6
|1,7 Гбит/с HBM2
|14 Гбит/с GDDR6
|1,75 Гбит/с HBM2
|Разрядность памяти
|384 бит
|3072 бит
|352 бит
|4096 бит
|Пропускная способность памяти
|672 ГБ/с
|653 ГБ/с
|616 ГБ/с
|900 ГБ/с
|Объём памяти
|24 ГБ
|12 ГБ
|11 ГБ
|16 ГБ
|Кэш-память L2
|6 МБ
|4,5 МБ
|5,5 МБ
|6 МБ
|Производительность одиночная точность
|16,3 терафлопс
|13,8 терафлопс
|14,2 терафлопс
|14 терафлопс
|Производительность двойная точность
|0,51 терафлопс
|6,9 терафлопс
|0,44 терафлопс
|7 терафлопс
|Тесорная производительность
(FP16 w/FP32 Acc)
|130 терафлопс
|110 терафлопс
|57 терафлопс
|112 терафлопс
|GPU
|TU102
(754 мм2)
|GV100
(815 мм2)
|TU102
(754 мм2)
|GV100
(815 мм2)
|Количество транзисторов
|18,6 млрд
|21,1 млрд
|18,6 млрд
|21,1 млрд
|TDP
|280 Вт
|250 Вт
|260 Вт
|250 Вт
|Архитектура
|Turing
|Volta
|Turing
|Volta
|Цена
|$2499
|$2999
|$1199
|~$10000
Дополнительно следует отметить, что в видеокарте NVIDIA TITAN RTX реализован интерфейс NVIDIA NVLink с пропускной способностью 100 ГБ/с. Благодаря этому имеется возможность объединить две такие видеокарты в рамках одной системы для повышения итоговой производительности. Но удовольствие это будет не из дешёвых. Цена видеокарты NVIDIA TITAN RTX составляет $2499. Новинка поступит в продажу в США и странах Европы до конца этого месяца.
Источник: techpowerup, anandtech