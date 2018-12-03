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NVIDIA выпустила видеокарту TITAN RTX с 24 ГБ памяти и ценой $2499
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NVIDIA выпустила видеокарту TITAN RTX с 24 ГБ памяти и ценой $2499

NVIDIA выпустила видеокарту TITAN RTX с 24 ГБ памяти и ценой $2499

Компания NVIDIA официально представила новую дискретную видеокарту TITAN RTX T-Rex. Как отмечает производитель, это наиболее производительное настольное решение, предназначенное для применения в исследованиях искусственного интеллекта, обработке научных данных и творческих приложениях. Таким образом, эта модель позиционируется не в качестве потребительского игрового решения, а скорее как профессиональное устройство.

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Видеокарта NVIDIA TITAN RTX основана на графическом процессоре, основанном на архитектуре Turing. Фактически, здесь используется GPU TU102, как и в случае игровой модели GeForce RTX 2080 Ti. Но количество функциональных блоков и параметры памяти отличаются. В частности, в TITAN RTX предлагается сразу 24 ГБ памяти GDDR6. Это в 2 раза больше, чем у модели TITAN предыдущего поколения, и более чем в 2 раза больше по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti. Новинка оснащена 576 тензорными ядрами Turing Tensor Cores, которые обеспечивают производительность до 130 терафлопс в задачах искусственного интеллекта. А 72 ядра RT Cores позволяют достичь показателя 11 гигарей в задачах трассировки лучей в реальном времени. Производитель заявляет, что производительность устройства достаточна для редактирования видео в разрешении 8K в режиме реального времени. С подробными техническими характеристиками видеокарты NVIDIA TITAN RTX можно ознакомиться в следующей сравнительной таблице.

Titan RTXTitan VRTX 2080 Ti
Founders Edition		Tesla V100
(PCIe)
CUDA Cores4608512043525120
Tensor Cores576640544640
Базовая частота1350 МГц1200 МГц1350 МГц?
Повышенная частота1770 МГц1455 МГц1635 МГц1370 МГц
Частота памяти14 Гбит/с GDDR61,7 Гбит/с HBM214 Гбит/с GDDR61,75 Гбит/с HBM2
Разрядность памяти384 бит3072 бит352 бит4096 бит
Пропускная способность памяти672 ГБ/с653 ГБ/с616 ГБ/с900 ГБ/с
Объём памяти24 ГБ12 ГБ11 ГБ16 ГБ
Кэш-память L26 МБ4,5 МБ5,5 МБ6 МБ
Производительность одиночная точность16,3 терафлопс13,8 терафлопс14,2 терафлопс14 терафлопс
Производительность двойная точность0,51 терафлопс6,9 терафлопс0,44 терафлопс7 терафлопс
Тесорная производительность
(FP16 w/FP32 Acc)		130 терафлопс110 терафлопс57 терафлопс112 терафлопс
GPUTU102
(754 мм2)		GV100
(815 мм2)		TU102
(754 мм2)		GV100
(815 мм2)
Количество транзисторов18,6 млрд21,1 млрд18,6 млрд21,1 млрд
TDP280 Вт250 Вт260 Вт250 Вт
АрхитектураTuringVoltaTuringVolta
Цена$2499$2999$1199~$10000

Дополнительно следует отметить, что в видеокарте NVIDIA TITAN RTX реализован интерфейс NVIDIA NVLink с пропускной способностью 100 ГБ/с. Благодаря этому имеется возможность объединить две такие видеокарты в рамках одной системы для повышения итоговой производительности. Но удовольствие это будет не из дешёвых. Цена видеокарты NVIDIA TITAN RTX составляет $2499. Новинка поступит в продажу в США и странах Европы до конца этого месяца.

Источник: techpowerupanandtech

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