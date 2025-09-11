banner
NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хитовых игр — S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не в списке

Андрій Русанов

NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered та понад 20 ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не в списку

Запуск серверов Blackwell RTX 5080-class на NVIDIA GeForce NOW состоялся 10 сентября. Видеокарты доступны, но не для S.T.A.L.K.E.R. 2 — пока только отдельные игры и регионы.

Серверное оборудование, обновленное с RTX 4080 Lovelace до RTX 5080 Blackwell и 8-ядерного процессора AMD Zen 5, доступно с сегодняшнего дня для подписчиков тарифа Ultimate, которые имеют доступ к RTX-серверам SuperPOD в Сан-Хосе, Лос-Анджелесе, Чикаго, Ньюарке (США), Франкфурте (Германия) и Париже (Франция). Постепенно будут обновляться и серверы в других городах, за прогрессом можно следить по ссылке на официальный сайт.

Наличие серверов Blackwell RTX 5080-class для NVIDIA GeForce NOW на момент написания

Помимо заметного повышения производительности в играх, обновление предлагает DLSS 4 Multi Frame Generation. Большинство из 23 игр в предложенном списке уже поддерживают MFG. RTX 5080 можно использовать для следующих тайтлов:

  • Baldur’s Gate 3
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Borderlands 4
  • Black Myth: Wukong
  • Cyberpunk 2077
  • Cronos: The New Dawn
  • Dune: Awakening
  • Doom: The Dark Ages
  • Diablo 4
  • Counter-Strike 2
  • Assassin’s Creed: Shadows
  • Apex Legends
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Mafia: The Old Country
  • The Witcher 3
  • Dying Light: The Beast
  • Grounded 2
  • Hell Is Us
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Microsoft Flight Simulator 2024
  • Overwatch 2
  • Titan Quest II
  • Warframe

По оценке Wccftech, повышение производительности вполне сопоставимо с переходом с RTX 4080 на RTX 5080 на физическом ПК. Хорошо, если так, но даже этим обновление облачного сервиса не ограничивается. Со вчерашнего дня он поддерживает потоковую передачу в режимах 5K/120FPS, 1440P/240FPS и 1080P/360FPS, при условии наличия совместимого устройства.

Кроме того, NVIDIA представила новый набор функций Cinematic Quality Streaming (CQS), который включает цветовую настройку YUV 4:4:4 chroma sempling и 10-битный HDR, поддержку AV1 с RPR (Reference Picture Resampling), новые фильтры резкости на основе искусственного интеллекта для уменьшения шума и артефактов, а также улучшение четкости HUD. Смысл CQS — в уменьшении количества неизбежных артефактов сжатия, которые возникают во время любой потоковой передачи. На Gamescom NVIDIA продемонстрировала, что это особенно полезно в высокодетализированных играх, таких как Black Myth: Wukong.

Но CQS имеет ограничения по частоте кадров. Полный набор алгоритмов доступен только если выбрать вариант Cinematic в разделе «Качество трансляции», а он позволяет только до 60 кадров в секунду. Если же выбрать Custom Mode, который обеспечивает разрешение до 5K и 120 кадров в секунду, «визуальное качество не будет приоритетным, и включение всех этих функций может повлиять на другие аспекты производительности потоковой передачи», отмечает NVIDIA. Однако Custom Mode позволяет включить 10-битный YUV 4:4:4, видеофильтр ИИ (который можно дополнительно настроить с помощью ползунков от 0 до 10 для шумоподавления и повышения резкости), а также фильтр резкости HUD. Поэтому выбирать режим следует с учетом характеристик клиентской системы и собственных предпочтений.

В целом, качество и скорость работы GeForce NOW существенно улучшилась, но обозреватели до сих пор отмечают некоторую задержку и что ощущения «не как на локальном ПК». Автор новости не испытывал слишком неприятных ощущений от геймплея на сервисе и раньше, но, бесспорно, это очень индивидуально. И хотелось бы все же поддержку S.T.A.L.K.E.R. 2 з 5080.

arrow left
arrow right
