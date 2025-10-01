"Никаких ведьмаков-грифиндорцев": Анджей Сапковский говорит, что лор игр The Witcher базируется на ошибке

До сих пор, кажется, никто не ставил под сомнение этот момент The Witcher, который традиционно считается каноническим. Но автор «Ведьмака» говорит, что это чушь.

Речь идет о разных школах ведьмаков. В ответах на вопросы пользователей Reddit Анджей Сапковский прямо говорит, что никаких «школ Волка» или кого-либо еще не существует. Он сам, после того, как упомянул о них один раз в книге, больше никогда не возвращался к этой «вредной» идее.

«Одно предложение о какой-то «школе Волка» таинственным образом попало в «Последнее желание», — объяснил писатель. — Позже я считал его недостойным развития и нарративно неправильным, даже вредным для сюжета. Поэтому позже я больше никогда не включал и не упоминал никаких ведьмаков-гриффиндорцев или слизеринцев. Никогда».

По словам Сапковского, производители игр настойчиво воспроизводят эту идею и не хотят ее отпускать. Очевидно, он имел в виду CD Project Red, ведь права на игры имеют именно они. Собственно, как и право развивать сюжет игр в желаемом направлении.

«Однако этого одного предложения было достаточно. Адаптаторы, особенно те, кто занимается видеоиграми, цеплялись за эту идею с необычайной настойчивостью и удивительным образом приумножили эти «школы ведьмаков». Абсолютно лишние».

Также Сапковского спросили об отношении к телевизионным и игровым адаптациям, и доволен ли он направлением, в котором они идут. Писатель заметил о безоговорочном, по его мнению, преимуществе письменного слова.

«Скажу так: есть оригинал, а есть адаптации. Независимо от качества этих адаптаций, нет никаких зависимостей или точек совпадения между литературным оригиналом и его адаптацией. Оригинал существует сам по себе, и каждая адаптация существует сама по себе. Невозможно перевести слова на образы без потерь, и здесь не может быть никаких связей. Более того, адаптации — это по большей части визуализации, что означает преобразование письменных слов в образы, и нет необходимости доказывать превосходство письменного слова над образами, это очевидно. Письменное слово всегда и решительно побеждает образы, и ни одно изображение, анимированное или иное, не может сравниться с силой письменного слова».

Сапковски сказал еще одну вещь, которая, возможно, огорчит фанатов. Он не планирует каким-то образом издавать собственные заметки или объяснения по написанию или толкованию книг из цикла «Ведьмак». «То, что есть в интернете, может там и остаться, но я не буду это ни дополнять, ни расширять».

Интервью получилось достаточно большое и достойное внимания фанатов. В частности, Анджей Сапковский осветил много моментов относительно «жизни» его персонажей вне романов, свое отношение к точности переводов и прочего. Напомним, в Украине уже можно официально приобрести самый новый, но не последний роман о Геральте из Ривии.