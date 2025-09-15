"Запомните: виноват не Лиам, а Netflix". Тизер "Ведьмака" с новым Геральтом атаковали дизлайками на YouTube

Вчера Netflix опубликвал тизер четвертого сезона «Ведьмака», вместе с тем предложив первый полноценный взгляд на Лиама Хемсворта, который заменил в роли Геральта Генри Кавилла. В течение суток видео собрало почти 50 000 дизлайков на YouTube — это не настолько катастрофично, как у «Белоснежки», но все же вдвое больше количества лайков.
Комментарии под тизером соответствующие. Следует отметить, что обвинений в сторону Хемсворта здесь немного, большинство прежде всего направлены на продюсеров:
- «Не вините Лиама, вините Netflix».
- «Лиам вырывает сердце у призрака. Довольно символично для того, что продюсеры сделали с шоу».
- «У меня такое ощущение, будто я только что посмотрел фанатский фильм».
- «Этот сериал без Генри Кавилла — как «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа».
- «Надеюсь, Лиаму заплатили достаточно, чтобы он мог пережить последствия этого».
- «Я не буду платить за это чеканной монетой»
- «Продюсеры как мой бывший, никогда не признают своих ошибок и никогда не знают, когда остановиться».
- «Респект им за то, что оставили раздел с комментариями открытыми».
Тем временем в соцсетях развернули кампанию хейта уже против актера:
«Ему не хватает суровости», — написал один фанат на X, тогда как остальные выбрали более жесткие характеристики, называя Лиама «пародией» и «старшеклассником, решившим поиграть в переодевание».
Напомним, что кроме Геральта, новое воплощение в четвертом сезоне получил и Весемир. Остальной основной актерский состав остался без изменений: Фрея Аллан возвращается к роли Цири, Аня Чалотра повторяет роль Йеннифер, а Джои Бети — Лютика. Среди ключевых новичков появится Регис в исполнении Лоренса Фишберна, выбор которого так же пришелся по нраву не всем фанам.
Согласно официальному синопсису, новый сезон повествует о том, как Геральт, Йеннифер и Цири «сталкиваются с необходимостью путешествовать по опустошенному войной Континенту с его многочисленными демонами отдельно друг от друга». Если они смогут принять и возглавить группы, в которых оказываются, «у них есть шанс пережить боевое крещение — и найти друг друга».
Ожидается, что четвертый сезон «Ведьмака» стартует на Netflix 30 октября, сразу с 8 эпизодами. Также в этом году ждем спецвыпуск о банде Крыс, созданный на основе отмененного мини-сериала.
