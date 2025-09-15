"Запомните: виноват не Лиам, а Netflix". Тизер "Ведьмака" с новым Геральтом атаковали дизлайками на YouTube

Вчера Netflix опубликвал тизер четвертого сезона «Ведьмака», вместе с тем предложив первый полноценный взгляд на Лиама Хемсворта, который заменил в роли Геральта Генри Кавилла. В течение суток видео собрало почти 50 000 дизлайков на YouTube — это не настолько катастрофично, как у «Белоснежки», но все же вдвое больше количества лайков.

Комментарии под тизером соответствующие. Следует отметить, что обвинений в сторону Хемсворта здесь немного, большинство прежде всего направлены на продюсеров:

«Не вините Лиама, вините Netflix».

«Лиам вырывает сердце у призрака. Довольно символично для того, что продюсеры сделали с шоу».

«У меня такое ощущение, будто я только что посмотрел фанатский фильм».

«Этот сериал без Генри Кавилла — как «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа».

«Надеюсь, Лиаму заплатили достаточно, чтобы он мог пережить последствия этого».

«Я не буду платить за это чеканной монетой»

«Продюсеры как мой бывший, никогда не признают своих ошибок и никогда не знают, когда остановиться».

«Респект им за то, что оставили раздел с комментариями открытыми».

Тем временем в соцсетях развернули кампанию хейта уже против актера:

«Ему не хватает суровости», — написал один фанат на X, тогда как остальные выбрали более жесткие характеристики, называя Лиама «пародией» и «старшеклассником, решившим поиграть в переодевание».

Напомним, что кроме Геральта, новое воплощение в четвертом сезоне получил и Весемир. Остальной основной актерский состав остался без изменений: Фрея Аллан возвращается к роли Цири, Аня Чалотра повторяет роль Йеннифер, а Джои Бети — Лютика. Среди ключевых новичков появится Регис в исполнении Лоренса Фишберна, выбор которого так же пришелся по нраву не всем фанам.

Согласно официальному синопсису, новый сезон повествует о том, как Геральт, Йеннифер и Цири «сталкиваются с необходимостью путешествовать по опустошенному войной Континенту с его многочисленными демонами отдельно друг от друга». Если они смогут принять и возглавить группы, в которых оказываются, «у них есть шанс пережить боевое крещение — и найти друг друга».

Ожидается, что четвертый сезон «Ведьмака» стартует на Netflix 30 октября, сразу с 8 эпизодами. Также в этом году ждем спецвыпуск о банде Крыс, созданный на основе отмененного мини-сериала.