Фаны сериала "Фоллаут" раскрыли "таинственную" роль Маколея Калкина по форме ушей

Второй сезон «Фоллаут» продолжит историю Гуля, Люси и ее отца Хэнка, и вместе с тем представит новых интересных персонажей: злодея мистера Хауса и таинственного «безумного гения» Маколея Калкина.

Несмотря на то, что Prime Video не раскрыл до конца роль звезды «Один дома», фаны связывают его с одной из самых известных фракций франшизы. В одном из кадров трейлера нам показывают персонажа в броне Легиона Цезаря со спины и, со слов «детективов» Reddit, он имеет такую же характерную форму ушей как у Калкина. К тому же он носит корону, поэтому можно предположить, что этот «сумасшедший гений» будет лидером воинственной армии работорговцев.

Так Цезарь или Ланий? В зависимости от того, кем окажется персонаж Калкина, сериал может дать ответ на одно из самых больших сюжетных разветвлений игры. В Fallout: New Vegas Цезарь показан, как харизматичный и безжалостный, и вместе с тем неизлечимо больной персонаж. Он имеет опухоль в мозге и игрок в роли Курьера должен решить: прооперировать его или же дать умереть.

Если Калкин играет Цезаря, то сериал однозначно решает, выжил ли один из самых известных тиранов Пустоши. Однако есть и другой путь: в трейлере доспехи Легиона имеют массивные наплечники, напоминающие те, что носил Легат Ланий — жестокий заместитель Цезаря, который в хронологии игры занимает место лидера после его смерти.

В любом случае последствия для более широкого канона будут огромными. Первый сезон расхвалили за то, что он переплетает игровой лор с оригинальным сюжетом, не навязывая зрителям одну «истинную» ветку. В то же время расширенная роль Хауса уже изменила этот баланс, убрав возможность того, что Курьер убивает его в New Vegas.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартует на Prime Video 17 декабря. Новые эпизоды будут выходить еженедельно, до 4 февраля включительно.

«Фоллаут» — это экранизация серии хитовых игр Bethesda, действие которой разворачивается через 200 лет после апокалипсиса. Сюжет, несмотря на то, что является частью канона игровой серии, рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг жительницы Хранилища 33 Люси (Элла Пернелл), ее отца Хэнка (Кайл Маклахлен) и гуля-наемника Купера Говарда (Уолтон Гоггинс) Первый сезон «Фоллаута» за первые 16 дней привлек 65 миллионов зрителей, что является вторым результатом в истории Prime Video после сериала «Властелин колец», и получил высокие оценки в рецензиях, по 93% от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes. Шоураннерами выступили Джонатан Нолан, Лиза Джой и Грэм Вагнер, который ранее намекал, что сериал получит целых пять сезонов.

