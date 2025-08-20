Новости Кино 20.08.2025 comment views icon

"Все началось с одного человека": трейлер второго сезона "Фоллаут" с Когтями Смерти и новым Мистером Хаусом

Вышел первый трейлер второго сезона «Фоллаут», который среди прочего представил новичков актерского состава: Джастина Теру в роли Мистера Хауса и звезду «Один дома» Маколея Калкина, как сумасшедшего ученого.

После короткого появления во флешбеках первого сезона таинственный правитель Нью-Вегаса Мистер Хаус в конце концов получает полноценную роль, однако теперь в исполнении нового актера Джастина Теру. В трейлере мы видим его знаменитое казино Lucky 38 с огромным офисом наверху, а также довольно близкие отношения злодея с Купером Говардом, в «настоящем» времени событий шоу более известному как Гуль.

В целом фаны игр приметят немало отсылок к Fallout: New Vegas — в их числе Легион Цезаря, знаменитая статуя динозавра, робот Виктор, а также одно из самых опасных созданий вселенной, которое называют Когтем Смерти. Есть и краткий взгляд на «новичка» Маколея Калкина, персонажа которого описывают как «сумасшедшего гения».

«Фоллаут» — это экранизация серии хитовых игр Bethesda, действие которой разворачивается через 200 лет после апокалипсиса. В первом сезоне жизнь главной героини Люси (Элла Пернелл) перевернулась с ног на голову после «адской» свадьбы и исчезновения отца, надзирателя Хранилища 33 Хэнка (Кайл Маклаклен). Девушка отправляется на его поиски, где ее путь неизбежно пересекается с обитателями Пустоши Гулем (Уолтон Гоггинс) и членом Братства Стали Максимусом (Аарон Мотен), а также приводит к раскрытию не слишком приятных тайн.

Первый сезон «Фоллаута» стал одним из самых больших хитов 2024 года, который за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей (второй результат в истории Prime Video, где больше только у сериала «Властелин колец») и получил высокие оценки в рецензиях (по 93% от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes). Шоураннерами сериала выступили Джонатан Нолан, Лиза Джой и Грэм Вагнер, который ранее намекал, что сериал получит целых пять сезонов.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартует на Prime Video 17 декабря, новые эпизоды будут выходить каждую среду до 4 февраля включительно.

