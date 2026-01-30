Новости Игры 30.01.2026 comment views icon

Облачный гейминг идет на Linux: бета NVIDIA GeForce NOW вышла для Ubuntu 24.04 и SteamOS

Андрій Русанов

Хмарний геймінг йде на Linux: бета NVIDIA GeForce NOW вийшла для Ubuntu 24.04 та SteamOS

NVIDIA выпустила бета-версию нативного десктопного приложения GeForce NOW для Linux. Официальная поддержка начинается со SteamOS и Ubuntu 24.04.


Как отмечает VideoCardz, это важно, потому что Microsoft PC Game Pass основан на приложении Xbox для ПК с Windows и не поддерживает Linux. GeForce NOW может предоставить возможность использовать его, транслируя поддерживаемые игры PC Game Pass после подключения учетной записи Microsoft, поскольку они запускаются на облачных ПК NVIDIA. В базе самого GeForce NOW — более 4500 игр.

NVIDIA обещает поддержку в Linux облачных видеокарт Blackwell для тарифа GeForce NOW Ultimate. Это означает возможность трансляции в разрешении до 5K со скоростью 120 FPS или 1080p с 360 FPS с облачным оборудованием класса RTX 5080 для поддерживаемых игр. Сборка для Linux распространяется как Flatpak. В настоящее время NVIDIA гарантирует поддержку Ubuntu 24.04, но формат означает, что другие дистрибутивы также смогут запускать клиент, если установлен Flatpak.

Владельцы Steam Deck уже могут использовать режим рабочего стола SteamOS для запуска GeForce NOW, новое десктопное приложение расширяет этот подход на другие ПК с Linux. Тестирование Windows Central, однако, показывает, что «неподдерживаемый дистрибутив» все еще может означать недостатки — во время теста Bazzite загрузил систему, но столкнулся с ошибками тайм-аута и завис вскоре после запуска. Также NVIDIA добавляет в сервис следующие игры:


  • The Midnight Walkers (Steam, 28 января)
  • Cairn (Steam, 29 января)
  • Prototype (Ubisoft Connect, 29 января)
  • Prototype 2 (Ubisoft Connect, 29 января)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Xbox, Game Pass, 29 января)
  • Half Sword (Steam, 30 января)
  • Vampires: Bloodlord Rising (Steam, 30 января)
  • The Bard’s Tale Trilogy (Steam, Xbox, Game Pass)
  • The Bard’s Tale IV: Director’s Cut (Steam, Xbox, Game Pass)
  • Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)
  • Delta Force (3 февраля)

Минимальные требования облачного сервиса к оборудованию включают двухъядерный процессор x86 или x64 с тактовой частотой 2,0 ГГц или быстрее и не менее 4 ГБ системной памяти. NVIDIA рекомендует установить драйвер 580.126.09 или выше для собственных видеокарт, пользователям GPU Intel и AMD предложено использовать Mesa 24.2.8. GeForce NOW поддерживает окна X11 и Wayland, хотя пользователям NVIDIA рекомендуется войти в систему с помощью X11.

