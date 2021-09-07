Обновление Assassin’s Creed Valhalla принесло 3 новые карты и «кошмарный» уровень сложности

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Разработчики из Ubisoft Montreal подготовили очередное обновление для игры Assassin’s Creed Valhalla. Оно приносит в игру новый контент, включая 3 карты, оружие и татуировки.

Полный перечень нововведений в обновлении Assassin’s Creed Valhalla версии 1.3.1 выглядит следующим образом:

Обновление режима «Речные набеги»

Для набегов теперь доступно 3 новых реки: Эррифф, Берба и Рейн. Игроков ожидают. Одолев их, можно получить новое оружие.

Добавлены новые награды за речные набеги (доспехи Луга и 5 видов оружия, включая короткий меч).

Теперь зал йомсвикингов можно улучшить до уровней 4 и 5, что позволит нанимать йомсвикингов 4 и 5 уровня соответственно. Ранг йомсвикинга влияет на количество провизии, которое он может нести с собой, и на наносимый врагам урон.

Вместимость речного драккара можно улучшить до уровней 4 и 5.

В монастырях можно найти 3 новых способности: Крутящийся гарпун, Сокрушительная стрела, Точный бросок топора.

Изменения рун

Прикрепление рун — теперь руны будут влиять лишь на то оружие, для которого выбраны. Это позволит создавать комбинации для определенных ситуаций. Например, для оружия в левой руке можно использовать руны, усиливающие атаку, а для оружия в правой — руну для оглушения. Каждое оружие будет иметь собственный эффект. Хотя некоторые эффекты по-прежнему будут действовать на всё оружие сразу. Эти изменения не затронут руны в доспехах. Они продолжат влиять на персонажа в целом.

Отменен лимит черт и рун — теперь эффекты черт и рун (ромбовидных) могут складываться и накапливаться безо всяких ограничений.

Изменения в настройках сложности

Добавлен новый уровень сложности – «Асы (Кошмар)». При его активации получаемый урон больше на 200%, наносимый урон – стандартный, провизия восполняет на 40% меньше здоровья, временное окно парирования меньше на 38%.

Теперь эффективность лечения зависит от уровня сложности: Легко и норма – 100%; Сложно – 80%; Очень сложно – 60%; Кошмар – 60%.

В игру добавлены работы, принимавшие участие в конкурсе татуировок

Новые татуировки доступны в наборе «Благословение Одина». Его можно будет бесплатно получить Ubisoft Connect, начиная с вечера 7 сентября.

Кроме того, обновление Assassin’s Creed Valhalla 1.3.1 содержит ряд оптимизация и исправляет обнаруженные ошибки. Но выйдет 7 сентября в 15:00 по Киевскому времени. Объём обновления Assassin’s Creed Valhalla 1.3.1 имеет размер около 25 ГБ для ПК, 26 ГБ – для Xbox One, 34 ГБ – для Xbox Series X/S, 30 ГБ – для PS4 м 14 ГБ – для PS5.

Источник: wccftech