Обновление приложения «Дия»: старт бета-теста пенсионного удостоверения и проверка нотариальных документов

«Дия» вскоре получит очередное функциональное обновление — разработчики начали принимать заявки на участие в бета-тесте пенсионного удостоверения и удостоверения на временное или постоянное проживание. Кроме того, команда работает над запуском функции проверки нотариальных документов.

В 2021 году Минцифра запустила 12 новых услуг на сайте и в приложении «Дия». Среди них — назначение/пересчет пенсии, оформление субсидии, автоматическая регистрация ФОП, изменение места регистрации онлайн в формате бета-тестирования. До войны на портале насчитывалось 72 услуги, а в приложении — 9 услуг и 15 цифровых документов. После отключения и переноса государственных реестров в результате разработчики не только возобновили доступ к большей части услуг/документов, но и запустили немало новых сервисов в соответствии с потребностями военного времени — «єДокумент», возможность получить статус ВПЛ и подать заявку на денежную помощь, заявить о поврежденном из-за российской агрессии имуществе и многом другом. В конце мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал скорый запуск в «Дия» девяти услуг и документов, среди которых упоминались военные облигации, цифровое пенсионное удостоверение и электронный нотариат. И вот сейчас команда близится к релизу части из них.

Новые цифровые документы в «Дия» — пенсионное удостоверение и удостоверение на постоянное и временное проживание

После запуска этих электронных документов украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физическую карточку.

Минцифра набирает участников для бета-тестирования — подать заявку можно на сайте ведомства. Чтобы принять участие в тестировании пенсионного удостоверения, нужно иметь такой документ (пластиковый или в виде платежной карты), выданный с 2014 года, а для тестирования вида — пластиковую карту с бесконтактным электронным носителем, выданную после 25 апреля 2018 года, банковский счет для авторизации в «Дия» через BankID, а также смартфон с NFC.

Точная дата запуска этих двух электронных документов в «Дия» пока не сообщается.

Проверка нотариальных документов

В скором времени в приложении «Дия» также появится новая функция, которая позволит проверить подлинность нотариального документа. Это и есть тот самый обещанный электронный нотариат, который стал возможным благодаря недавно принятому Кабмином постановлению о проверке нотариальных документов через «Дию». Проверка подлинности нотариальных документов будет проводиться уже обычным способом — с помощью QR-кода. И это только первая из возможностей электронного нотариата, которые планируется реализовать в ближайшее время. Пока команда «Дия» работает над техническим запуском сервиса. О результате обещают сообщить в соцсетях «уже совсем скоро».

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На недавнем пресс-брифинге International Diia Summit в Давосе Минцифра сообщила, что по состоянию на май 2022 года приложением «Дия» пользуются более 17,3 млн украинцев против 14 млн, которые были в начале февраля 2022 года. Основные цели, которые ставит перед собой команда Михаила Федорова, остаются неизменными.

100% госуслуг будут переведены в онлайн. Если услуги нет в онлайне, ее нет офлайн (Еще помните о режиме без бумаг и обещание сделать все 100% госуслуг доступными в онлайне до 2024 года ).

95% транспортной инфраструктуры и населённых пунктов покрыты скоростным интернетом.

6 млн украинцев вовлечены в программу развития цифровых навыков.

10% — доля IT в ВВП страны (значительная роль в достижении этой цели отведена «Дія.City» ).

Ранее ведомство запустило специальный сайт plan2.diia.gov.ua — на нем можно найти не только краткое описание по каждой услуге, которая разрабатывается совместно с другими министерствами, а также отслеживать реализацию проектов в режиме реального времени и давать рекомендации. В настоящее время команда работает в направлении международного признания приложения — цифровые документы в «Дия» готовятся признать Польша, Молдова и еще несколько стран.