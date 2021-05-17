Мінцифра запускає понад 10 нових послуг у Дії — «найзахищеніший» Дія.Підпис, автоматична реєстрація ФОП, заміна водійського посвідчення, реєстрація місця проживання та ін. [Головні анонси Diia Summit 2.0]





17 травня відбувся другий великий саміт Diia Summit 2.0, на якому команда Мінцифри презентувала понад 10 нових послуг та функцій на сайті електронного урядування та в мобільному застосунку Дія — включаючи «найзахищеніший» цифровий підпис Дія.Підпис, автоматичну реєстрацію ФОП та податкові послуги, заміну посвідчення водія у смартфоні, реєстрацію місця проживання та багато іншого. Оновлення вже доступні на порталі та в застосунку. Зібрали всі важливі анонси з презентації в одному матеріалі.

На сьогодні 10 мільйонів українців (кожен четвертий) — користується продуктами Дії, а цифрові документи приймають 227 організацій.

Дія.Підпис (стара назва Дія ID) — цифровий підпис, який в разі потреби можна отримати прямо у смартфоні за через додаток Дія, попередньо пройшовши біометричну ідентифікацію (зображення обличчя звіряється з даними в реєстрі МВС, які були отримані раніше при оформленні ID-картки чи закордонного біометричного паспорта). В рекламних матеріалах та на презентації особливий акцент зробили на захищеності — у Мінцифрі без зайвої скромності називають Дія.Підпис «найзахищенішим». Дія.Підпис можна використовувати для отримання всіх державних послуг, а також послуг партнерів. Наразі цифровий підпис Дія.Підпис можна використовувати в популярному платіжному додатку monobank, а також сервісах електронного документообігу Document Online та Вчасно. У майбутньому перелік сервісів з підтримкою Дія.Підпис має зростати. Одна з ключових переваг Дія.Підпис — історія всіх підписаних документів, яка зберігається на телефоні.

Автоматична реєстрація ФОП на сайті Дія. Тепер заявка буде виконуватись автоматично (без участі держреєстратора), що дозволить скоротити час її виконання до 1,6 секунди. Після оформлення вона відразу надійде до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП.

Можливість заміни посвідчення водія — через мобільний додаток «Дія». До цього часу послугу можна було отримати через Електронний кабінет водія, і майже 40 тисяч українців скористались цією можливістю з моменту запуску послуги минулого року. Незабаром МВС також обіцяє запровадити можливість доставки посвідчень водія прямо додому.

— через мобільний додаток «Дія». До цього часу послугу можна було отримати через Електронний кабінет водія, і майже 40 тисяч українців скористались цією можливістю з моменту запуску послуги минулого року. Незабаром МВС також обіцяє запровадити можливість доставки посвідчень водія прямо додому. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання онлайн — через сайт Дія за 15 хвилин. Електронна зміна реєстрації місця проживання запроваджується у тестовому режимі електронну зміну реєстрації місця проживання. Її будуть впроваджувати поступово. Наразі вона доступна у семи містах — Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі та Кривому Розі. До кінця року обіцяють розширити її доступність для всієї України. Для користування опцією потрібен лише паспорт у вигляді ID картки. У МВС повідомили, що кожен 3-й українець живе не за місцем реєстрації, а близько мільйона — взагалі не мають зареєстрованого місця проживання.

— через сайт Дія за 15 хвилин. Електронна зміна реєстрації місця проживання запроваджується у тестовому режимі електронну зміну реєстрації місця проживання. Її будуть впроваджувати поступово. Наразі вона доступна у семи містах — Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі та Кривому Розі. До кінця року обіцяють розширити її доступність для всієї України. У МВС повідомили, що кожен 3-й українець живе не за місцем реєстрації, а близько мільйона — взагалі не мають зареєстрованого місця проживання.

Проста сплата податків та подання декларацій для ФОП — як у застосунку, так і на порталі. У Мінцифрі запевняють, що тепер ФОПи можуть подати обов’язкову податкову декларацію та сплатити всі податки (ЄСВ та ЄП) за кілька хвилин у декілька кліків. Замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку. Система сповіщень нагадуватиме про граничні дати подання декларацій та сплати податків.. Реклама нових податкових послуг у Дії з Євгеном Клопотенко.

Новий етап багбаунті — конкурс, де етичні хакери зможуть спробувати “зламати” копію застосунку Дія. Цього разу конкурс буде відкритий — взяти участь зможе кожен охочий (незалежно від досвіду чи кваліфікації). Він розпочнеться в червні та триватиме 6 місяців. Призовий фонд, як і раніше, — 1 мільйон гривень.

конкурс, де етичні хакери зможуть спробувати “зламати” копію застосунку Дія. Цього разу конкурс буде відкритий — взяти участь зможе кожен охочий (незалежно від досвіду чи кваліфікації). Він розпочнеться в червні та триватиме 6 місяців. Призовий фонд, як і раніше, — 1 мільйон гривень. NFC-авторизація — новий спосіб авторизації у Дії. Достатньо лише прикласти ID-картку до смартфона. За 30 секунд в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

новий спосіб авторизації у Дії. Достатньо лише прикласти ID-картку до смартфона. За 30 секунд в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис. Послуга «‎Статичний QR» — за допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн без необхідності ксерити копії паперових документів чи заповнювати бланки, наприклад, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку. Бізнесу лише треба згенерувати код на порталі Дія та роздрукувати його, клієнтам — відсканувати його, поставити підпис і надіслати документи на необхідну пошту. Важливо, що компанія не зможе вимагати від клієнта додаткові копії документів і надлишкові копії даних. Також у Дії можна побачити історію шерингів: коли, скільки разів і з ким ділилися цифровими копіями документів.

E-петиції — українці зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі ВзаємоДія або в застосунку Дія. Це перший етап запровадження обіцяної електронної демократії в Україні.

Сплата адмінзбору через Дію — потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично (2 кліка замість 2 візитів). Послуга вже доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, поступово її масштабують на всю Україну.

— потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично (2 кліка замість 2 візитів). Послуга вже доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, поступово її масштабують на всю Україну. Нові будівельні послуги. Для класу наслідків СС2/СС3 — електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію;автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів класу наслідків СС1; онлайн-видавання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Для класу наслідків СС2/СС3 — електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію;автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів класу наслідків СС1; онлайн-видавання будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Подання заяви на намір отримати пільгову іпотеку для ВПО. Доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України. Кредит — на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі Дія за 10 хвилин.

Доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України. Кредит — на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі Дія за 10 хвилин. Реєстрація операторів потужностей ринку — реєстрація через портал Дія займе 1 хвилину. Потужності ринку — це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів. Від бджільництва, кав’ярні або МАФу з морозивом до вантажівок-холодильників та торговельних мереж супермаркетів. Від сьогодні більше не потрібно їздити по установах, ходити до ЦНАПу, носитися з пакетом документів або надсилати їх рекомендованими листами.

— реєстрація через портал Дія займе 1 хвилину. Потужності ринку — це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів. Від бджільництва, кав’ярні або МАФу з морозивом до вантажівок-холодильників та торговельних мереж супермаркетів. Від сьогодні більше не потрібно їздити по установах, ходити до ЦНАПу, носитися з пакетом документів або надсилати їх рекомендованими листами. Перехід до безпаперового режиму — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах. Спочатку планувалось, що перехід почнеться з 1 вересня 2021 року, але на презентації президент України Володимир Зеленський назвав нову дату — 24 серпня 2021 року. Також він досить цікаво схарактеризував сучасний комп’ютер.