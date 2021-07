Обновление Resident Evil Village принесло поддержку AMD FSR и исправило проблемы с Denuvo

Компания CAPCOM выпустила обновление для игры Resident Evil Village. Версия 1.03 принесла поддержку новой важной функции, а также устранила проблему в работе системы цифровой защиты.

На прошлой неделе CAPCOM оказалась в центре внимания из-за того, что так и не смогла исправить притормаживания в игре, выпущенной около 3 месяцев назад. И только после того, как вышла взломанная пиратская версия игры без таких проблем (и защитного программного обеспечения Denuvo), разработчики наконец поняли, что всё это время виновником проблем было ПО для защиты от несанкционированного запуска. Теперь разработчик выпустил патч, который, наконец, исправляет эти ошибки, хотя студия не может предоставить подробную информацию о характере «корректировок» технологии защиты от пиратства.

An important update for Resident Evil Village players on Steam:

— FidelityFX Super Resolution (FSR) from AMD is now supported. FSR supports higher frame rates on PC for an improved gaming experience.

— Adjustments have been made to optimize the anti-piracy technology.

— Resident Evil (@RE_Games) July 20, 2021