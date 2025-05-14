GSC анонсировала релиз улучшенной трилогии S.T.A.L.K.E.R. на 20 мая — вместе с поддержкой модов

Трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, которая вышла на Xbox, наконец-то получила дату релиза 20 мая на ПК, Xbox Series X|S и PS5.

Ожидалось, что дату релиза объявят вскоре, поскольку ранее трилогия получила возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series. Обычно этот шаг считают одним из финальных перед релизом. И вот ровно через неделю GSC Game World анонсировала релиз Улучшенная трилогия S.T.A.L.K.E.R. была одним из обещаний GSC в дорожной карте на 2025-й год

Версия Enhanced Edition будет включать ряд улучшений для всех трех классических игр, адаптированных под современные консоли. А также будет поддержка геймпада, Steam Deck, Steam Workshop и многое другое. В частности ожидается 4K-разрешение и режимы на 60 FPS / 120 FPS. Игра получит улучшенную производительность, визуальные эффекты и несколько режимов качества, чтобы подобрать оптимальный вариант для игры.

Что нового в Enhanced Edition

Графика : новое освещение, отображение, текстуры и шейдеры, а также обновленные 4K-катсцены;

: новое освещение, отображение, текстуры и шейдеры, а также обновленные 4K-катсцены; Оптимизация для консолей : стабильная работа на новом железе, выбор между качеством и производительностью;

: стабильная работа на новом железе, выбор между качеством и производительностью; Поддержка модов : официальная интеграция с Mod.io — как на консолях, так и на ПК;

: официальная интеграция с Mod.io — как на консолях, так и на ПК; Для ПК-игроков : совместимость со Steam Deck, поддержка геймпадов Xbox и PlayStation, возможность обновления без доплат.

: совместимость со Steam Deck, поддержка геймпадов Xbox и PlayStation, возможность обновления без доплат. Нет российской озвучки: у Steam название игры переведено на украинский, а оставили только российские субтитры.

Обновление будет бесплатным для всех, кто уже купил консольную версию трилогии на Xbox One. Аналогичная возможность будет и у пользователей ПК, если они имеют в библиотеке оригинальные части S.T.A.L.K.E.R.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R.: Легенды Зоны

Минимальные (Low, 1080p 60 FPS):

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Процессор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1300X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX960 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

Накопитель: 8 ГБ свободного места

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Высокие (High, 1080p 60 FPS):

Процессор: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

Накопитель: 8 ГБ свободного места

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Рекомендованные (Максимальный 1080p, 60 FPS):

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

Накопитель: 8 ГБ свободного места

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Для 1440p (Maximum 1440p, 60 FPS):

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX1070 Ti 8GB / AMD Radeon RX 5600 XT 8GB

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

Накопитель: 8 ГБ свободного места

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Для 4K (Maximum 2160p, 60 FPS):

Процессор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16GB

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

Накопитель: 8 ГБ свободного места

Операционная система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Отметим, что ранее GSC Game World анонсировала официальную поддержку модов в 2025 году для S.T.A.L.K.E.R. 2. Студия будет сотрудничать с платформой Mod.io, которая разрабатывала поддержку модов для этой трилогии.

Источник: PureXbox