03.02.2026

Материнские платы ASRock "убили" пять Ryzen 9000 за одни сутки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Материнські плати ASRock "вбили" пʼять Ryzen 9000 за одну добу

История с выходом из строя процессоров AMD Ryzen 9000 во время работы на материнских платах ASRock набирает обороты, и новые сообщения появляются все чаще и чаще. Пользователи Reddit массово жалуются на CPU, которые внезапно перестают работать именно на платах этого производителя. Под удар попали как базовые модели без 3D V-Cache, так и флагманские X3D-решения. Это несмотря на попытки устранить проблему через обновление BIOS.


За последние дни зафиксировано по меньшей мере пять новых случаев отказов процессоров серии Ryzen 9000. Среди пострадавших — Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D. Во всех случаях пользователи использовали материнские платы ASRock различных серий — от B850 до X870E.

Самый свежий инцидент описал пользователь u/RobotRollCall24. Его процессор Ryzen 5 9600X перестал работать на плате ASRock B850 Pro-A. Даже после обновления BIOS до версии 4.03 система так и не смогла запуститься.

Еще два случая касаются Ryzen 7 9700X. Пользователь u/jesseleh сообщил, что его система на базе материнской платы ASRock B850M-X не запускается несмотря на три дня попыток диагностики — индикаторы CPU и DRAM постоянно светятся. Другой пользователь, u/swissWerwolf, потерял Ryzen 9700X на плате ASRock X870 PRO RS. Его ПК стабильно работал с августа 2025 года, но впоследствии система внезапно показала ошибку процессора.


Четвертый случай связан с Ryzen 7 9800X3D на плате ASRock X870E Taichi. По словам u/Evening_Calender_331, процессор вышел из строя даже на актуальном BIOS 4.03. Это ставит под сомнение рекомендации производителя по обновлению прошивки как способа избежать проблем. Некоторые пользователи даже советуют возвращаться к версии BIOS 3.50.

Пятым подтвержденным случаем стал Ryzen 9 9950X3D пользователя u/tminx49. Процессор перестал определяться на плате ASRock X870E Nova WiFi, и плата показывает код «00», который прямо указывает на неисправный CPU. Система работала с мая 2025 года. После сбоя владелец подал заявку на решение проблемы по условиям гарантийных обязательств.

Серия инцидентов показывает, что проблема с процессорами Ryzen 9000 на платах ASRock носит системный характер и не ограничивается отдельными моделями CPU или чипсетами. И даже актуальные версии BIOS не гарантируют стабильности, что создает серьезные риски для пользователей флагманских платформ AMD.

Источник: wccftech



