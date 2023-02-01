Обновление Discord снижает игровую производительность видеокарт NVIDIA — инструкция, как это можно исправить

Если вы часто оставляете Discord открытым и заметили снижение производительности в играх на видеокарте NVIDIA, виновником может быть нарушение в работе Discord. Производитель GPU уже работает над исправлением, а пока выпустил инструкцию для самостоятельного устранения проблемы.

NVIDIA признала, что недавнее обновление Discord привело к перегрузке памяти на её графических адаптерах. Сбой не позволяет видеопамяти достичь полной тактовой частоты при запуске игр.

Инструкция для исправления вручную, предоставленная NVIDIA, предполагает использование 3D Profile Manager для редактирования профиля SLI, что является относительно сложной операцией. Для начала необходимо загрузить программу с сайта компании.

После установки и открытия программы выберите «Экспорт профилей SLI». Когда появится окно проводника, выберите место для экспорта и сохраните текстовый файл профилей. Затем откройте файл в «Блокноте» и найдите в нем «Discord». Это должен быть раздел, начинающийся с «Profile ‘Discord» и заканчивающийся «EndProfile». Внизу, прямо над «EndProfile» и ниже «Setting ID_0x809d5f60 = 0x10000000», введите «Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000». После этого раздел должен выглядеть как на скриншоте: Сохраните профиль в виде файла *.txt, вернитесь в 3D Profile Manager и выберите «Import SLI Profiles». Когда появится окно проводника, выберите только что сохраненный файл, нажмите «Открыть», а затем закройте Profile Manager.

В NVIDIA не уточнила, какое именно обновление могло вызвать проблему. Возможно, это был недавний патч Discord, который добавил возможность стримерам с видеокартами RTX 4000 использовать кодек AV1.

Новый кодек продемонстрировал значительный прогресс по сравнению с H.264, позволяя стримерам и авторам роликов создавать более четкое видео при меньшем битрейте. Кроме того, использование AV1 не требует авторских отчислений, в отличие от H.265.

Discord теперь использует возможность работы с AV1 на RTX 4000, чтобы позволить подписчикам Nitro кодировать со скоростью 8 Мбит/с в формате [email protected] Пока не известно о планах Discord разрешить применение AV1 на видеокартах RDNA3 или Arc Alchemist.

Источник: TechSpot