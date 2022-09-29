Intel показала видеокарты Arc A770 и A750 в исполнении GUNNIR и ASRock, а также адаптер A310 начального уровня

На выставке Innovation 2022 Intel представила первые партнерские видеокарты A770 и A750 производства GUNNIR и ASRock (событие также стало «тихой» презентацией A750). Очевидно, что традиционные производители видеокарт, названия которых все привыкли слышать в контексте, пока не спешат с релизами графических адаптеров Intel. До это компания демонстрировала только видеокарты собственного дизайна.

GUNNIR давно подтвердили сотрудничество с Intel, но только сейчас показали конкретные изделия. Компания представила видеокарту Arc A770 с тремя вентиляторами – ее система охлаждения занимает 2,2 слота. Видеоадаптер питается от двух 8-контактных разъемов, что отличается от референсной 8+6-контактной конструкции Intel. Карта также оснащена металлическим кожухом и открытой задней панелью. Другие варианты исполнения Arc A750 и A770 этого производителя можно увидеть на заглавном фото статьи.

ASRock предложила два варианта дизайна графических адаптеров Intel Arc. Видеокарта Arc A770 относится к серии серии Phantom Gaming, A750 выпускается в рамках серии Challenger. Одна из карт отмечена индексом OC и, очевидно, будет мощнее Intel Limited Edition. Обе видеокарты оснащены двойным 8-контактным разъемом питания – похоже, это станет особенностью всех премиальных вариантов исполнения.

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Дизайн показанных моделей говорит о значительной свободе для производителей в проектировании. Дата появления в продаже конкретных продемонстрированных видеокарт неизвестна, информация Intel говорит о старте 12 октября.

Еще одним примечательным релизом стала видеокарта начального уровня Intel Arc A310. Вчера A310 появилась на сайте Intel с официальными характеристиками. Модель оснащена урезанным графическим процессором ACM-G11 с 6 ядрами Xe и 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом. По-видимому, видеокарта будет выпускаться в низкопрофильном исполнении.

Тактовая частота видеоядра все еще интригует (если так можно сказать об интересе к ультрабюджетной «затычке») – в одних официальных источниках говорится про 2100 МГц, других значится 2000 МГц.

Источник: VideoCardz