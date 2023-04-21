Обновление Dota 2 New Frontiers увеличивает карту на 40%, добавляет новые локации и юниты

Одна из наиболее популярных киберспортивных игр Dota 2 получила масштабное обновление под названием New Frontiers. Патч 7.33 принёс существенное обновление карты и ряд других изменений.

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Самое главное новшество – увеличение размеров карты на 40%. Благодаря этому у игроков появляется дополнительное пространство для исследований и сборов ресурсов, что должно разнообразить геймплей. При этом цель игры не изменилась, как и главные элементы. Дорожки остались на том же расстоянии друг от друга, а главные цели, необходимые для победы, расположены в центре карты.

Помимо изменения карты обновление Dota 2 New Frontiers приносит новые локации, новых мини-боссов Tormentor, нейтральных юнитов Watchers (дают видимость в определённой области), Lotus Pools, которые генерируют фрукты, новые предметы. Также патч 7.33 вносит изменения в систему подбора игроков и настройки пользовательского интерфейса для полосок здоровья. Ещё разработчики внесли балансные правки в героев, которые затрагивают практически каждого персонажа в Dota 2.

С полным перечнем нововведений и изменений обновления New Frontiers можно ознакомиться по следующему адресу.

Источник: The Verge