Новости Игры 13.09.2023 в 15:44

Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении

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Юрій Орос

Автор новин

Sony начала разворачивание новой версии программного обеспечения для консоли PlayStation 5, которую тестировали несколько последних месяцев. Среди главных нововведений — возможность использовать второй контроллер DualSense в одной учетной записи, поддержка 3D-аудио на основе Tempest 3D AudioTech на совместимых устройствах HDMI с поддержкой Dolby Atmos, новые способы социального взаимодействия и поддержка SSD M.2-накопителей, емкостью до 8 ТБ.

Второй контроллер

Появилась возможность добавить еще один контроллер в одной учетной записи и управлять консолью обоими. Это может пригодиться для помощи ребенку с прохождением сложной части игры.

Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении

Поддержка аудиоустройств Dolby Atmos

3D-аудио с технологией Tempest 3D AudioTech теперь доступно для совместимых с Dolby Atmos устройств через HDMI, как саундбары, телевизоры или системы домашних кинотеатров. Технология Tempest 3D AudioTech специально рендерит звук для аудиоустройств Dolby Atmos, добавляя верхние каналы, что должно обеспечивать больший уровень погружения в атмосферу игр для PS5.

Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении

Социальные функции

  • Обновление интерфейса вечеринок (Party). Теперь можно пригласить игрока на закрытую вечеринку без автоматического добавления игрока в группу или создания новой группы. Теперь игроки могут отправлять приглашения на открытую или закрытую вечеринку группам, а не только отдельным игрокам.
    Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении
  • Предварительный просмотр общего экрана. Когда кто-то предоставляет общий доступ к своему экрану в группе, к которой можно присоединиться, вы увидите предварительный просмотр его экрана еще до того, как присоединитесь к группе.
    Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении
  • Плитка турниров в игровом хабе. В игровом хабе можно увидеть, в скольких турнирах вы участвовали и какое высшее место заняли, а также время начала следующего турнира. Можно выбрать плитку, чтобы увидеть полный список турниров.
    Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении
  • Реакция на сообщения с помощью смайликов. Это должно сделать общение с друзьями более быстрым и простым.

    Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении

Улучшение удобства

  • Поиск игр в вашей библиотеке. Теперь появился поиск игр в собственной библиотеке.

    Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении

  • Отключение звукового сигнала PS5. Стало возможно выключить или отрегулировать громкость звукового сигнала PS5 во время включения, выключения или перехода в режим покоя. Очень важное нововведение для тех, кто играет, пока в комнате спят.

Поддержка больших M.2 SSD-накопителей

Теперь появилась возможность установить дополнительный SSD-накопитель M.2 с максимальной емкостью 8 ТБ (по сравнению с предыдущим ограничением в 4 ТБ), чтобы расширить пространство для игр и данных на PS5. Важно, что накопитель должен соответствовать требованиям, описанным по этой ссылке.

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