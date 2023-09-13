Обновление прошивки PS5: официальная поддержка Dolby Atmos и настройка звукового сигнала при включении

Sony начала разворачивание новой версии программного обеспечения для консоли PlayStation 5, которую тестировали несколько последних месяцев. Среди главных нововведений — возможность использовать второй контроллер DualSense в одной учетной записи, поддержка 3D-аудио на основе Tempest 3D AudioTech на совместимых устройствах HDMI с поддержкой Dolby Atmos, новые способы социального взаимодействия и поддержка SSD M.2-накопителей, емкостью до 8 ТБ.

Второй контроллер

Появилась возможность добавить еще один контроллер в одной учетной записи и управлять консолью обоими. Это может пригодиться для помощи ребенку с прохождением сложной части игры.

Поддержка аудиоустройств Dolby Atmos

3D-аудио с технологией Tempest 3D AudioTech теперь доступно для совместимых с Dolby Atmos устройств через HDMI, как саундбары, телевизоры или системы домашних кинотеатров. Технология Tempest 3D AudioTech специально рендерит звук для аудиоустройств Dolby Atmos, добавляя верхние каналы, что должно обеспечивать больший уровень погружения в атмосферу игр для PS5.