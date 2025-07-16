Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается

Последнее обновление Google Chrome вызвало проблемы для многих пользователей. Браузер перестает запускаться или зависает, а ситуация, похоже, задела преимущественно пользователей Windows и macOS.

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Несколько недель назад пользователи начали жаловаться на сбои в работе Google Chrome. Впоследствии оказалось, что проблему вызвала функция Microsoft Family Safety, которая блокировала браузер. Но теперь снова появились новые сообщения о массовых сбоях. И на этот раз, похоже, Microsoft не имеет никакого отношения к проблеме.

Первые сообщения о проблемах начали появляться около недели назад на Reddit и форумах поддержки Google. После обновления Google Chrome до стабильной версии 138.0.7204.100 или .101, браузер перестает открываться или запускается и сразу зависает. Больше всего жалоб поступает от пользователей Windows и macOS. Пока отсутствуют сообщения об аналогичных проблемах на Android, сообщает TechIssuesToday. Для пользователей Windows проблема в основном проявляется в том, что браузер вообще не запускается. С другой стороны, на системах Mac браузер Chrome запускается, но затем зависает или перестает реагировать.

«Я обновил Chrome, но он больше не открывается. Я не могу его запустить. Даже после перезагрузки компьютера — не запускается. Я удалил его и установил заново, а он все равно не запускается. И старую версию найти не могу, чтобы установить ее», — написал один из пользователей на форуме поддержки Google.

Другой пользователь отмечает, что после обновления появились торможения, черный экран и зависание.

Хотя на такое поведение браузера поступают жалобы от многих пользователей, далеко не все столкнулись с этой проблемой. Многие имеют обновленную версию Chrome 138.0.7204.101, и она работает без сбоев.

Google уже знает об этой ситуации. На форуме компании один из «платиновых экспертов» подтвердил, что это известный баг, и его уже внесли в список проблем, которые изучает менеджер сообщества. Однако точного срока исправления пока нет.

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Хотя официального решения еще нет, некоторые пользователи советуют снять отметку «Запускать от имени администратора». Это вроде бы улучшает ситуацию. Чтобы сделать это на Windows:

Нажмите правой кнопкой мыши на ярлык Chrome. Выберите Свойства. Перейдите на вкладку Ярлык → Дополнительно. Снимите галочку «Запускать от имени администратора».

Также стоит отметить, что Chrome Canary (экспериментальная версия браузера) работает нормально. Она уже обновлена до версии 139, и проблемы в ней не зафиксированы.

Недавно Google исправила в Chrome 20-летнюю ошибку, из-за которой «утекала» история просмотров.

Источник: androidpolice