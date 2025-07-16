Новости Софт 16.07.2025 comment views icon

Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается

Последнее обновление Google Chrome вызвало проблемы для многих пользователей. Браузер перестает запускаться или зависает, а ситуация, похоже, задела преимущественно пользователей Windows и macOS.

Несколько недель назад пользователи начали жаловаться на сбои в работе Google Chrome. Впоследствии оказалось, что проблему вызвала функция Microsoft Family Safety, которая блокировала браузер. Но теперь снова появились новые сообщения о массовых сбоях. И на этот раз, похоже, Microsoft не имеет никакого отношения к проблеме.

Первые сообщения о проблемах начали появляться около недели назад на Reddit и форумах поддержки Google. После обновления Google Chrome до стабильной версии 138.0.7204.100 или .101, браузер перестает открываться или запускается и сразу зависает. Больше всего жалоб поступает от пользователей Windows и macOS. Пока отсутствуют сообщения об аналогичных проблемах на Android, сообщает TechIssuesToday. Для пользователей Windows проблема в основном проявляется в том, что браузер вообще не запускается. С другой стороны, на системах Mac браузер Chrome запускается, но затем зависает или перестает реагировать.

«Я обновил Chrome, но он больше не открывается. Я не могу его запустить. Даже после перезагрузки компьютера — не запускается. Я удалил его и установил заново, а он все равно не запускается. И старую версию найти не могу, чтобы установить ее», — написал один из пользователей на форуме поддержки Google.

Другой пользователь отмечает, что после обновления появились торможения, черный экран и зависание.

Хотя на такое поведение браузера поступают жалобы от многих пользователей, далеко не все столкнулись с этой проблемой. Многие имеют обновленную версию Chrome 138.0.7204.101, и она работает без сбоев.

Google уже знает об этой ситуации. На форуме компании один из «платиновых экспертов» подтвердил, что это известный баг, и его уже внесли в список проблем, которые изучает менеджер сообщества. Однако точного срока исправления пока нет.

Хотя официального решения еще нет, некоторые пользователи советуют снять отметку «Запускать от имени администратора». Это вроде бы улучшает ситуацию. Чтобы сделать это на Windows:

  1. Нажмите правой кнопкой мыши на ярлык Chrome.
  2. Выберите Свойства.
  3. Перейдите на вкладку Ярлык → Дополнительно.
  4. Снимите галочку «Запускать от имени администратора».

Также стоит отметить, что Chrome Canary (экспериментальная версия браузера) работает нормально. Она уже обновлена до версии 139, и проблемы в ней не зафиксированы.

Недавно Google исправила в Chrome 20-летнюю ошибку, из-за которой «утекала» история просмотров.

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Источник: androidpolice

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