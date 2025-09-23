Обновление Windows 11 "ломает" программы для цифрового ТВ и Blu-ray

Никогда такого не было и вот опять: одно из последних обновлений Windows 11 мешает работе программ для Blu-ray и цифрового телевидения, которые начинают виснуть и «заикаться» при воспроизведении защищенного контента.

Как отмечает The Register, проблема касается приложений, которые используют улучшенный рендеринг видео (Enhanced Video Renderer, EVR) — устаревшую функцию Windows, которую Microsoft заменила на Simple Video Renderer.

Первый помогает обрабатывать защищенное воспроизведение, взаимодействуя с Microsoft Media Foundation и DirectShow для безопасной визуализации видео. Однако при запуске видео с защитой HDCP или DRM в приложениях, использующих функцию EVR, возникают сбои — зависание, заикание или сразу черный экран.

Согласно Microsoft, проблема впервые появилась в обновлении Windows от 29 августа или более поздних и не связанных с безопасностью. Вариантов решения от компании пока нет, кроме полной приостановки обновлений.

Microsoft продолжает поощрять разработчиков переносить устаревшие API EVR на более новые API рендеринга. Однако, сбои в современных программах кажутся чрезмерно жестким методом продвижения этого перехода.

К счастью, стриминговые сервисы, вроде Netflix или YouTube, от обновления не пострадали. В противном случае шум после проблемного обновления был бы значительно громче.

Ранее Microsoft исправила другую давнюю проблему с Windows 11 24H2, которая влияла на встроенные камеры и функции распознавания лиц. Также на днях компания обновила Paint, «Ножницы» и «Блокнот» новыми функциями, в том числе ИИ, и работает над встроенным тестом скорости интернета.