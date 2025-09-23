Новости Софт 23.09.2025 comment views icon

Обновление Windows 11 "ломает" программы для цифрового ТВ и Blu-ray

Катерина Даньшина

Никогда такого не было и вот опять: одно из последних обновлений Windows 11 мешает работе программ для Blu-ray и цифрового телевидения, которые начинают виснуть и «заикаться» при воспроизведении защищенного контента.

Как отмечает The Register, проблема касается приложений, которые используют улучшенный рендеринг видео (Enhanced Video Renderer, EVR) устаревшую функцию Windows, которую Microsoft заменила на Simple Video Renderer.

Первый помогает обрабатывать защищенное воспроизведение, взаимодействуя с Microsoft Media Foundation и DirectShow для безопасной визуализации видео. Однако при запуске видео с защитой HDCP или DRM в приложениях, использующих функцию EVR, возникают сбои — зависание, заикание или сразу черный экран.

Согласно Microsoft, проблема впервые появилась в обновлении Windows от 29 августа или более поздних и не связанных с безопасностью. Вариантов решения от компании пока нет, кроме полной приостановки обновлений.

Microsoft продолжает поощрять разработчиков переносить устаревшие API EVR на более новые API рендеринга. Однако, сбои в современных программах кажутся чрезмерно жестким методом продвижения этого перехода.

К счастью, стриминговые сервисы, вроде Netflix или YouTube, от обновления не пострадали. В противном случае шум после проблемного обновления был бы значительно громче.

Ранее Microsoft исправила другую давнюю проблему с Windows 11 24H2, которая влияла на встроенные камеры и функции распознавания лиц. Также на днях компания обновила Paint, «Ножницы» и «Блокнот» новыми функциями, в том числе ИИ, и работает над встроенным тестом скорости интернета.

