Скучаете по Vista? Windows 11 получит встроенную поддержку видеообоев

Возможно, вам больше не понадобится Wallpaper Engine — Microsoft тестирует видеообои в Windows 11.

Функцию заметили в последних сборках Windows 11 для инсайдеров. Она позволяет устанавливать видео как фоновые обои рабочего стола, которое будет воспроизводиться каждый раз, когда вы его просматриваете — подобно решениям (часто платным) сторонних разработчиков, как в случае с Wallpaper Engine. Доступные форматы: .mp4, .m4v, .mov, .wmv, .avi, .mkv и .webm.

В прошлом Microsoft уже предлагала поддержку видеообоев в Windows Vista, как функцию DreamScene для версии Ultimate, но с релизом Windows 7 ее изъяли.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Видеообои — довольно востребованная функция для пользователей Windows, учитывая то, что Wallpaper Engine регулярно входит в список 10 самых популярных приложений и игр в Steam.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Корпорация годами тестировала динамические анимированные обои для Windows 11, и предварительный дизайн даже показал, как они могут выглядеть. Ожидалось, что эту функцию запустят в 2023 году, но в релизную версию Windows 11 она так и не попала.

Напомним, что на днях Microsoft обновила Paint, «Ножницы» и «Блокнот» новыми функциями, в том числе ИИ, а также работает над встроенным тестом скорости интернета.

Источник: Windows Latest, The Verge