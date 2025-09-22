Новости Софт 22.09.2025 comment views icon

Скучаете по Vista? Windows 11 получит встроенную поддержку видеообоев

Катерина Даньшина

Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер

Возможно, вам больше не понадобится Wallpaper Engine — Microsoft тестирует видеообои в Windows 11.

Функцию заметили в последних сборках Windows 11 для инсайдеров. Она позволяет устанавливать видео как фоновые обои рабочего стола, которое будет воспроизводиться каждый раз, когда вы его просматриваете подобно решениям (часто платным) сторонних разработчиков, как в случае с Wallpaper Engine. Доступные форматы: .mp4, .m4v, .mov, .wmv, .avi, .mkv и .webm.

В прошлом Microsoft уже предлагала поддержку видеообоев в Windows Vista, как функцию DreamScene для версии Ultimate, но с релизом Windows 7 ее изъяли.

Видеообои — довольно востребованная функция для пользователей Windows, учитывая то, что Wallpaper Engine регулярно входит в список 10 самых популярных приложений и игр в Steam.

Корпорация годами тестировала динамические анимированные обои для Windows 11, и предварительный дизайн даже показал, как они могут выглядеть. Ожидалось, что эту функцию запустят в 2023 году, но в релизную версию Windows 11 она так и не попала.

Напомним, что на днях Microsoft обновила Paint, «Ножницы» и «Блокнот» новыми функциями, в том числе ИИ, а также работает над встроенным тестом скорости интернета.

Источник: Windows Latest, The Verge

