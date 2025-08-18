Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов

После выхода последнего обновления безопасности Windows 11 пользователи начали жаловаться на проблемы в работе твердотельных накопителей. После установки этого обновления, SSD начинают сбоить в процессе записи большого количества файлов одновременно. Такое нетипичное поведение наблюдается в работе различных моделей накопителей.

Детальный разбор проблемы опубликовал пользователь X с ником @Necoru_cat. Он выяснил, что после установки обновления безопасности KB5063878 для Windows 11, выпущенного несколько дней назад, накопители начинают работать некорректно, если на них одновременно записываются большие файлы. Сам автор обратил внимание на проблему, когда обновлял Cyberpunk 2077 после установки этого патча.

Важно отметить, что пока речь идет лишь о внутреннем тестировании и бенчмарках, официального подтверждения проблемы от производителей SSD или Microsoft пока нет, ведь сбой обнаружился совсем недавно. Сообщается, что сбои могут появляться примерно после 50 ГБ непрерывной записи, и похожие симптомы возникают даже с жесткими дисками, поэтому проблема не ограничивается только SSD.

После длительного сеанса записи операционная система перестает распознавать SSD, а после перезагрузки компьютера раздел накопителя становится недоступным. Пострадали устройства на основе практически всех основных контроллеров: SMI, Innogrit, Samsung, Phison и WD.

Ресурс NichePCGamer составил предварительный список накопителей, у которых возникают проблемы после установки обновления:

Corsair Force MP600

SSD с контроллером Phison PS5012-E12

KIOXIA EXCERIA PLUS G4

Fikwot FN955

SSD с контроллером InnoGrit

Maxio SSD

KIOXIA M.2 SSD

SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD

На данный момент проблема не выглядит массовой, ведь сообщения о ней пока не появляются на публичных форумах. Есть подозрение, что причина связана именно с последним патчем безопасности. Вероятно, обновление внесло ошибку в драйверы хранения или на уровне ядра, которая некорректно обрабатывает длинные последовательные записи. Это приводит к блокировке контроллера, после чего накопитель «исчезает» из системы и перестает распознаваться ОС.

Сейчас энтузиасты продолжают собирать дополнительные данные и отзывы пользователей. В то же время они советуют избегать длинных сеансов последовательной записи, особенно если вы пользуетесь SSD из приведенного списка.

Microsoft не впервые приносит проблемы вместе со своими обновлениями ОС. Например, обновление Windows 11 24H2 вернуло в GTA: San Andreas баг 20-летней давности. Также Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11. Еще одно обновление Windows 11 «заставило» принтеры заговорить на других языках.

Источник: wccftech