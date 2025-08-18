banner
Новости Технологии 18.08.2025 comment views icon

Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов

После выхода последнего обновления безопасности Windows 11 пользователи начали жаловаться на проблемы в работе твердотельных накопителей. После установки этого обновления, SSD начинают сбоить в процессе записи большого количества файлов одновременно. Такое нетипичное поведение наблюдается в работе различных моделей накопителей.

Детальный разбор проблемы опубликовал пользователь X с ником @Necoru_cat. Он выяснил, что после установки обновления безопасности KB5063878 для Windows 11, выпущенного несколько дней назад, накопители начинают работать некорректно, если на них одновременно записываются большие файлы. Сам автор обратил внимание на проблему, когда обновлял Cyberpunk 2077 после установки этого патча.

Важно отметить, что пока речь идет лишь о внутреннем тестировании и бенчмарках, официального подтверждения проблемы от производителей SSD или Microsoft пока нет, ведь сбой обнаружился совсем недавно. Сообщается, что сбои могут появляться примерно после 50 ГБ непрерывной записи, и похожие симптомы возникают даже с жесткими дисками, поэтому проблема не ограничивается только SSD.

После длительного сеанса записи операционная система перестает распознавать SSD, а после перезагрузки компьютера раздел накопителя становится недоступным. Пострадали устройства на основе практически всех основных контроллеров: SMI, Innogrit, Samsung, Phison и WD.

Ресурс NichePCGamer составил предварительный список накопителей, у которых возникают проблемы после установки обновления:

  • Corsair Force MP600
  • SSD с контроллером Phison PS5012-E12
  • KIOXIA EXCERIA PLUS G4
  • Fikwot FN955
  • SSD с контроллером InnoGrit
  • Maxio SSD
  • KIOXIA M.2 SSD
  • SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD

На данный момент проблема не выглядит массовой, ведь сообщения о ней пока не появляются на публичных форумах. Есть подозрение, что причина связана именно с последним патчем безопасности. Вероятно, обновление внесло ошибку в драйверы хранения или на уровне ядра, которая некорректно обрабатывает длинные последовательные записи. Это приводит к блокировке контроллера, после чего накопитель «исчезает» из системы и перестает распознаваться ОС.

Сейчас энтузиасты продолжают собирать дополнительные данные и отзывы пользователей. В то же время они советуют избегать длинных сеансов последовательной записи, особенно если вы пользуетесь SSD из приведенного списка.

Microsoft не впервые приносит проблемы вместе со своими обновлениями ОС. Например, обновление Windows 11 24H2 вернуло в GTA: San Andreas баг 20-летней давности. Также Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11. Еще одно обновление Windows 11 «заставило» принтеры заговорить на других языках.

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»
AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ
«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки
Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D
Автоматы для NVIDIA RTX 5090: энтузиаст показал основательную систему питания, которая предотвращает возгорания
Процессор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Конец Windows 11 SE: Microsoft выводит с рынка свою попытку конкуренции с Chrome OS
Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel
Seagate выпустила первые HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M и IronWolf Pro уже в продаже за $600
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет
Прощай, GeForce GTX 1060: NVIDIA прекращает поддержку Pascal и предыдущих видеокарт
Вышла NVIDIA RTX 5050 для десктопов — с 8 ГБ GDDR6, по цене $250
Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки
Windows, прощай! Количество устройств с ОС Microsoft сократилось на 400 млн за 3 года
Intel передумала: процессоры Nova Lake могут получить аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое
В 2,5 раза быстрее NVIDIA RTX 5090 в трассировке: Bolt Graphics анонсирует видеокарты Zeus
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить