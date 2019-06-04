Обновлённая версия Apple Maps предложит более подробные сведения, списки избранных мест и 3D просмотр местности





В новой версии мобильной операционной системы iOS 13 будет предлагаться приложение Apple Maps, которое полностью переработано с нуля. Благодаря этому будет обеспечен большой скачок в динамическом рендеринге и интерактивности, что может привлечь внимание пользователей.

Команда Maps хорошо подготовилась к запуску новой версии приложения и собрала большое количество картографических данных. Для этого было пройдено около 4 млн миль (около 6,4 млн км), чтобы устранить пробелы и добавить на карты недостающие сведения. И команда продолжает сбор данных. Обновление будет развёрнуто для США к концу нынешнего года, а в следующем году будут добавлены более подробные сведения и для других стран.

Отмечается, что в приложении Apple Maps будет доступен более детальный рендеринг дорог, больше данных о публичных местах, таких как парки и пляжи, более подробные сведения о зданиях, что облегчит поиск конкретного адреса в процессе движения или в незнакомом месте. Пользователи смогут помечать избранные места и легко переходить к ним с помощью короткого нажатия. Сами избранные места в свою очередь, теперь можно упорядочить в удобные коллекции, чтобы упростить вызов определённого предметного списка, а не прокручивать больший список (например, детские мероприятия, любимые рестораны или дома друзей). Подборки также можно использовать при планировании поездки, чтобы закрепить все места, которые хотелось бы посетить.

Рендеринг в новом приложении Apple Maps выглядит более привлекательно и немного напоминает Google Street View. Когда пользователь замечает что-то интересное, он может увеличить объект с помощью бинокля, который позволяет затем более подробно осмотреть территорию в трёхмерном изображении.

Источник: techcrunch