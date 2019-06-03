Apple iOS 13: повышение производительности, тёмный режим, улучшение конфиденциальности и многое другое





Как и ожидалось, в рамках открытия конференции WWDC 2019 состоялся официальный анонс мобильной операционной системы Apple iOS 13. По словам старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, эта версия станет «следующим крупным выпуском для iOS», предлагая различные улучшения.

В прошлом году с выпуском iOS 12 компания Apple повысила производительность на старых устройствах, которые после этого буквально обрели вторую жизнь. В этом году Apple также уделила особой внимание вопросам производительности. В частности, разблокировка смартфона при помощи функции Face ID в iOS 13 осуществляется на 30% быстрее, а приложения запускаются в 2 раза быстрее.

Одним из наиболее заметных визуальных изменений стало внедрение тёмного режима в рамках всей системы. Тёмная тема доступна для всех основных приложений Apple, а также для уведомлений и дока.

Apple обновила приложение клавиатуры, добавив в него поддержку ввода при помощи непрерывного скольжения пальца по экранным клавишам. Также обновлено приложение Reminders, для которого добавлены фильтры сортировки задач «Сегодня», «Запланировано», «Помечено» и «Все». Благодаря внедрению функций ИИ приложение будет предлагать варианты по мере ввода текста.

iOS 13 также получит новые версии ряда других базовых приложений. В частности, в Mail предлагается новое форматирование рабочего стола, в Safari доступны предпочтения для каждого веб-сайта, а Notes получает новый вид галереи для просмотра всех заметок одновременно. Приложение Apple Maps и вовсе переработано с нуля. Оно получило более полные картографические данные и новый режимом, который очень напоминает Google Street View.

Большое внимание уделено вопросам приватности и конфиденциальности. Теперь передавать данные о месторасположении пользователя можно передавать приложению только на один раз, а не для постоянного отслеживания при каждом использовании. Новая функция Sign in with Apple позволяет производить авторизацию в приложения и сервисы. При этом пользователи смогут авторизоваться с помощью Face ID и создавать новую учётную запись для сервисов, которая не будет передавать никакой персональной информации. Учётные записи Apple смогут создавать новые персональные адреса электронной почты для каждого приложения, которые будут перенаправлять сообщения на реальную электронную почту. Благодаря этому приложения не смогут получать информацию о реальном адресе электронной почты.

iOS 13 также получит изображения профилей и отображаемых имён, которыми можно делиться с другими пользователями через Messages. Похожие возможности есть в WhatsApp и Facebook Messenger. Конечно же, в качестве изображения профиля можно будет использовать мемодзи. А сами мемодзи можно дополнительно гибко настраивать.

В новой версии операционной системы существенно улучшены функции для редактирования контента. Раздел редактирования фотографий получил новый интерфейс и впервые добавлена возможность редактирования видео. Пользователи смогут изменять яркость и контрастность, корректировать светлые и тёмные участки, изменять насыщенность, баланс белого, резкость, применять шумоподавление и виньетирование. При редактировании видео доступна возможность вращения прямо на устройстве. Новый интерфейс Photos предлагается и в приложении Photos. Само приложение получило поддержку машинного обучения для удаления дубликатов и наведения порядка в галерее.

Источник: The Verge