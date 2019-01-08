Обновлённые ноутбуки Alienware m17 и m15 получили CPU Intel Core i9 и GPU серии NVIDIA GeForce RTX

Компания Dell привезла на выставку CES 2019 обновлённую модель игрового ноутбука Alienware m17. И теперь эта новинка является самым тонким и лёгким 17,3-дюймовым ноутбуком Alienware. Она имеет толщину 23 мм и массу 5,79 фунта (2,63 кг).

Конфигурация обновлённого игрового ноутбука Alienware m17 может включать один из процессоров Intel 8-го поколения: Core i5-8300H, Core i7-8750H или Core i9-8950HK. Графическая подсистема может быть выполнена на базе видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или одного из новейших графических решений GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 Max-Q или GeForce RTX 2080 Max-Q. Система позволяет устанавливать до 32 ГБ оперативной памяти и до двух твердотельных накопителей. 17,3-дюймовый дисплей может иметь разрешение 1920×1080 или 3840×2160 точек. В обоих случаях частота обновления составляет 60 Гц. Цена новой версии игрового ноутбука Alienware m17 начинается с отметки $1649,99. Устройство поступит в продажу с 21 января.

Недавно обновлённая модель Alienware m15 снова была обновлена. Теперь конфигурация может быть дополнена новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 Max-Q или GeForce RTX 2080 Max-Q и процессором Intel Core i9. Кроме того, в качестве опции предлагается дисплей с UHD разрешением и сертификацией HDR-400. Цена обновлённой конфигурации Alienware m15 с чипом Intel Core i9 и видеокартой серии RTX стартует с отметки $1579,99.

Источник: The Verge