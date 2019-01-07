NVIDIA представила новые мобильные видеокарты GeForce RTX 20-й серии (Turing). Младшая модель RTX 2060 по производительности превосходит настольную GTX 1070

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Вместе с видеокартой GeForce RTX 2060 для настольных систем начального уровня компания NVIDIA сегодня также представила новую линейку мобильных графических адаптеров GeForce RTX 20-й серии поколения Turing. По аналогии с прошлогодней серией GeForce GTX 10-series, в рамках новой линейки GeForce RTX 20-series анонсировали три модели: флагманскую GeForce RTX 2080, среднюю GeForce RTX 2070 и младшую GeForce RTX 2060.

Если линейка GeForce GTX 10-й серии в прошлом году стерла грань между мобильными и настольными графическими адаптерами NVIDIA, то новая линейка выводит мобильную графику «зеленых» на новый уровень производительности и приносит поддержку технологии трассировки лучей в мобильный сегмент. С точки зрения технических характеристик мобильные видеокарты GeForce RTX 20-й серии практически идентичны настольным собратьям.

Для удобства параметры новых мобильных адаптеров GeForce RTX 20-series мы свели в таблицу.

Кол-во ядер CUDA Кол-во блоков RTX Базовая частота GPU, МГц Частота GPU в режиме Boost, МГц Потребляемая мощность, Вт Объем памяти GDDR6, ГБ Ширина шины памяти, бит Пропускная способность памяти, ГБ/с GeForce RTX 2080 2944 37-53 735-1380 1095-1590 80-150+ 8 256 448 GeForce RTX 2070 2304 31-38 885-1215 1185-1440 80-115 8 256 448 GeForce RTX 2060 1920 26 960 1200 80-90 6 192 336

Как видим, значения рабочих частот GPU и потребляемой мощности варьируются в широких пределах и будут зависеть конкретно от модели ноутбука и будут определяться главными образом возможностями СО.

Говоря о быстродействии, по данным NVIDIA, GeForce RTX 2080 превосходит настольную видеокарту GeForce GTX 1080, а мобильная GeForce RTX 2060 демонстрирует более высокие результаты, нежели GeForce GTX 1070. Но нам еще предстоит дождаться результатов независимых тестов, чтобы проверить эти утверждения.

Производитель также отмечает преимущества новых мобильных видеокарт для профессионального сегмента. В частности, ноутбуку, оснащенному GeForce RTX 2080, по силам обработка видео разрешением 6К в режиме реального времени.

Первые ноутбуки с графическими ускорителями GeForce RTX 20-й серии появятся в продаже уже 29 января. Всего ожидается 40 новых моделей ноутбуков, из которых 17 будут выпущены по программе Max-Q.

Источник: NVIDIA и TechPowerUp