Обсерватория «Джеймс Уэбб» прошла заключительные акустические и вибрационные испытания





Запуск орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб», призванной сменить знаменитый телескоп «Хаббл», подаривший человечеству множество потрясающий открытий, — одно из самых значимых событий в астрономии за последние годы. И вот сейчас NASA стала еще на шаг ближе к этому долгожданному и знаменательному событию — обсерватория успешно прошла заключительные акустические и вибрационные испытания. Следующий этап — заключительный тест на развертывание в полетную конфигурацию, а после — сам запуск.

Испытания проходили в помещениях аэрокосмической компании Northrop Grumman в Южной Калифорнии. В ходе тестов обсерватория подвергалась вибрациям, сопоставимым с теми, которые ей предстоит перенести во время полета на орбиту внутри головного обтекателя ракеты-носителя «Ариан-5».

Название «Джеймс Уэбб» в честь второго руководителя NASA телескоп получил в 2002 году, до этого он назывался NGST (Next Generation Space Telescope). Изначально телескоп планировали запустить в космос между 2007 и 2011 годами. Но проект оказался более дорогостоящим, чем ожидалось. В начале 2000-х стоимость программы превысила $4,5 млрд и сроки перенесли. Затем в 2011 году все еще раз пересчитали и утвердили новые предполагаемые сроки запуска – 2018 год. Сборка «Джеймса Уэбба» была закончена в середине 2019 года, после чего начались наземные испытания. С того времени было еще пять переносов: сначала — на март 2019 года, потом — на июнь, затем — на май 2020 года, еще раз — на 30 марта 2021 года и сейчас старт запланирован на 31 октября 2021 .

«Джеймса Уэбб» запустят с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя «Ариан 5». После вывода на орбиту «Джеймс Уэбб» станет самым мощным космическим телескопом в истории. Многосекционное зеркало «Уэбба» (18 шестиугольных сегментов) имеет диаметр около 6,5 м и площадь поверхности в 25 м². Это в шесть раз превосходит размеры зеркала «Хаббла». Более подробно о конструкции телескопа мы рассказывали в предыдущем материале.

В отличие от «Хаббла», который исследует Вселенную преимущественно в оптическом диапазоне (ближний инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, соседствующие с видимым излучением), «Джеймс Уэбб» сконцентрируется на инфракрасной части спектра, позволив рассмотреть более древние и более холодные объекты.

Всего у «Джеймса Уэбба» есть четыре научных инструмента: камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, прибор для работы в среднем ИК-диапазоне MIRI, спектрограф ближнего ИК-диапазона NIRSpec и система FGS/NIRISS. С помощью научных приборов ученые надеются получить ответы на многие фундаментальные вопросы, в первую очередь, касательно формирования экзопланет.

Источник: NASA