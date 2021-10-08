Общий тираж Resident Evil 7 превысил 10 миллионов копий — абсолютный рекорд для серии хорроров Capcom

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Обновленными данными о продажах Resident Evil 7 студия Capcom поделилась на официальном сайте.

Еще в мае 2017-го в Capcom сообщили, что собираются продать 10 миллионов копий Resident Evil 7 за весь жизненный цикл игры. В мае 2021 года общий тираж игры RE7 составлял 9 миллионов копий. И вот сейчас RE7 достигла целевых 10 миллионов — на это игре потребовалось без малого пять лет. Ни одна игра серии еще не преодолевала эту планку: самая успешная часть франшизы, Resident Evil 2, разошлась тиражом 8,6 миллиона копий.

RE7 24 января 2017-го на ПК, PS4 и Xbox One (наш обзор). В 2018 году на Nintendo Switch вышла Resident Evil 7: Cloud Version, в которую вошли оригинальная игра и четыре DLC, выпущенные для консолей и ПК.

В мае Capcom выпустила сиквел RE7 с подзаголовком Village в атмосферном деревенском сеттинге с жуткими селянами — игра получила признание прессы и восторженные отзывы игроков. За первые два месяца Resident Evil: Village разошлась тиражом 4,5 миллиона копий. Удастся ли ей в итоге превзойти RE7, время покажет.

Вчера Sony показала первый трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити», основанном на первых двух играх серии Resident Evil.