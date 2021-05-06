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В сети появились первые оценки Resident Evil Village — средний балл на Metacritic составил 82-85 баллов из 100

В сети появились первые оценки Resident Evil Village — средний балл на Metacritic составил 82-85 баллов из 100

В сети появились первые оценки Resident Evil Village — средний балл на Metacritic составил 82-85 баллов из 100


5 мая в сети появились первые обзоры Resident Evil Village от западной прессы — и в основном журналисты приняли новую (восьмую) часть знаменитой хоррор-серии в атмосферном деревенском сеттинге с жуткими селянами тепло; некоторые даже назвали релиз Capcom главным претендентом на игру года.

В сети появились первые оценки Resident Evil Village — средний балл на Metacritic составил 82-85 баллов из 100

На момент написания заметки средний рейтинг Resident Evil Village на Metacritic (версия для PS5) составил 84 из 100 на основе 70 рецензий, в то время как средний балл версии для Series X — 82 из 100 на основе 6 рецензий. Средний балл версии для ПК самый высокий — 85 из 100 на основе 12 рецензий.

В сети появились первые оценки Resident Evil Village — средний балл на Metacritic составил 82-85 баллов из 100

На OpenCritic средняя оценка Village составляет 84 балла из 100 на основе 80 обзоров, и 86% критиков рекомендуют хоррор.

Оценки некоторых известных зарубежных изданий:

Как уже отмечалось выше, в основном журналисты хвалят новую часть и рекомендуют к прохождению.

Resident Evil Village — прямое продолжение седьмой RE7. Она продолжает историю Итана Уинтерса и рассказывает о его приключениях в загадочной деревне на территории Румынии. Игра выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Она уже доступна для предзаказа в Steam за 1300 гривен (в эту сумму входит набор дополнительного контента, включая сетевой режим Resident Evil Re:Verse).

Релизный трейлер Resident Evil Village

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