В сети появились первые оценки Resident Evil Village — средний балл на Metacritic составил 82-85 баллов из 100

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





5 мая в сети появились первые обзоры Resident Evil Village от западной прессы — и в основном журналисты приняли новую (восьмую) часть знаменитой хоррор-серии в атмосферном деревенском сеттинге с жуткими селянами тепло; некоторые даже назвали релиз Capcom главным претендентом на игру года.

На момент написания заметки средний рейтинг Resident Evil Village на Metacritic (версия для PS5) составил 84 из 100 на основе 70 рецензий, в то время как средний балл версии для Series X — 82 из 100 на основе 6 рецензий. Средний балл версии для ПК самый высокий — 85 из 100 на основе 12 рецензий.

На OpenCritic средняя оценка Village составляет 84 балла из 100 на основе 80 обзоров, и 86% критиков рекомендуют хоррор.

Оценки некоторых известных зарубежных изданий:

Как уже отмечалось выше, в основном журналисты хвалят новую часть и рекомендуют к прохождению.

Resident Evil Village — прямое продолжение седьмой RE7. Она продолжает историю Итана Уинтерса и рассказывает о его приключениях в загадочной деревне на территории Румынии. Игра выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Она уже доступна для предзаказа в Steam за 1300 гривен (в эту сумму входит набор дополнительного контента, включая сетевой режим Resident Evil Re:Verse).

Релизный трейлер Resident Evil Village