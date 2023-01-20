Обслуживание сайта и приложения «Дія» в 2022 году обошлось в 244,4 млн грн – в 2,3 раза больше, чем в 2021 году

Как следует из документа, предоставленного Минцифы в ответ на запрос ресурса «Фокус», на содержание «Дії» в 2022 году из государственного бюджета Украины было выделено 244,4 млн. Именно столько стоили поддержка работы и администрирования опросов в мобильном приложении и портале «Дія».

«В течение 2022 года в поддержку работы Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее — Портал Дія) и мобильного приложения Портала «Дія» (Дія) из государственного бюджета Украины было израсходовано 244 382,8 тыс. грн», — сообщили в Минцифры.

Следует отметить, что в условиях полномасштабного российского вторжения стоимость содержания «Дії» выросла более чем в 2 раза (в 2,3 раза, если быть точным) – со 108,2 млн в 2021 году до 244,4 млн в 2022 году.

В ведомстве подчеркнули, что в общую стоимость содержания «Дії» также входит администрирование опросов в мобильном приложении. При этом количество проводимых опросов не влияет на стоимость администрирования.

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Источник: Фокус