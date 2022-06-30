Обвал рынка криптовалют затронул программу вооружений Северной Кореи – украденные активы стали стоить меньше

Снижение стоимости криптовалют оказывает существенное влияние не только на добропорядочных инвесторов, но и на криминалитет. К большому огорчению режима Северной Кореи, его сундук с украденной криптовалютой внезапно стал стоить существенно меньше, чем раньше. А это вынуждает сокращать финансирование программы вооружения.

По данным аналитической компании Chainalysis, старые неотмытые северокорейские криптовалютные активы с начала этого года снизились в стоимости с $170 млн до $65 млн. Эти активы включают средства, украденные в результате 49 взломов с 2017 по 2021 год. Таким образом, только в этом году злоумышленники потеряли более 60% своих первоначальных активов. Более того, криптовалюта, полученная в результате одного ограбления в 2021 году, потеряла не менее 80% своей стоимости, сообщил аналитик TRM Labs. Посольство Северной Кореи в Лондоне назвало эту публикацию «абсолютно ложной новостью».

Северная Корея как бы полностью изолирована от нормальной финансовой системы, что было призвано затруднить работу над ядерной программой. Хотя некоторые страны и лица оказывают поддержку руководству этой страны и помогают обходить санкции, в том числе с использованием криптовалют. Но и в этом отношении не всё гладко. Как и у любого хакера, перед режимом стоит задача по конвертации украденной криптовалюты в реальные деньги, чтобы можно было воспользоваться активами. Но вору крайне проблематично продать украденное имущество по его номинальной стоимости. Поэтому фактические доходы Северной Кореи от киберпреступности изначально были меньше, чем оценивались номинально. А теперь, в связи с падением стоимости криптовалют, этот источник финансирования режима стал ещё меньше.

Хотя «меньше денег» – это не то же самое, что «отсутствие денег». По данным Reuters, несмотря на проблемы с конвертацией, только в 2019 году Северная Корея благодаря кибератакам смогла направить на свою оружейную программу около $2 млрд.

Источник: The Verge