The Washington Post: В 2014 году спецслужбы России проводили в Украине деструктивную информационную кампанию с использованием соцсетей

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В последние месяцы различные социальные платформы (Facebook, Twitter, Google) обнаружили, что их ресурсы активно использовались российскими спецслужбами для влияния на ход президентских выборов в США в 2016 году. Но это была не первая такая информационная кампания с использованием соцсетей. По данным издания The Washington Post, ещё в 2014 году Главное разведывательное управление (ГРУ) России предпринимало активные попытки по дестабилизации ситуации в Украине посредством социальных сетей. При этом предпринимались усилия с целью очернить Революцию достоинства, зародить сепаратистские настроения среди жителей восточных и южных регионов Украины, подготовить почву для оккупации Крыма.

К утру 22 февраля 2014 года стало ясно, что правительство пророссийского президента Украины Виктора Януковича, сбежало на фоне народных протестов, вызванных его решениями отказаться от подписания ассоциации с Европейским союзом и применить силу по отношению к участникам протестов. Российские союзники Януковича объявили его бегство и политическое фиаско «переворотом». В суматохе в недрах ГРУ РФ была запущена скрытая операция влияния – некий прообраз того, что затем использовалось и в отношении США два года спустя. Кампания была частью тотальной пропагандистской атаки на новое правительство в Киеве и прозападных демонстрантов.

Целью операции было влияние на ключевых лиц, принимающих решения, а также на широкую общественность, чтобы расчистить путь последующей российской военной операции по захвату Крыма. Она началась 27 февраля вместе с захватом здания крымского парламента вооруженными людьми без опознавательных знаков. Это следует из данных секретного доклада ГРУ, доступ к которому удалось получить редакции The Washington Post. В нём описаны действия одной из команд ГРУ на протяжении 6 дней в 2014 году.

Начиная со следующего дня после бегства Януковича, сотрудники ГРУ РФ создали множество поддельных учётных записей в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Фейковые личности должны были представляться простыми людьми со всей Украины, которые разочаровались в протестах на Майдане.

В субботу вечером, 22 февраля 2014 года, мужчина под именем Иван Галицин опубликовал комментарий к статье в британском издании, в которой говорилось об освобождении из тюрьмы Юлии Тимошенко.

«В Украине произошел переворот», – писал Галицин по-английски. «Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас заменили вооруженными националистами. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины».

Согласно документам, виртуальная личность Галицина была создана офицером по психологическим операциям ГРУ. Профиль Галицина был создан 22 февраля, а в качестве фотографии использовался снимок Константина Ярошенко, осужденного российского наркоторговца, отбывающего наказание в тюрьме в США. Комментарии Галицина также появились в других англоязычных изданиях. По данным отчёта, офицеры ГРУ создали более 30 украинских групп и платформ социальных сетей, а также 25 англоязычных публикаций.

Позиционируя себя в качестве обычных украинцев, оперативники ГРУ также публиковали комментарии, направленные на разжигание ненависти пророссийских граждан против протестующих, которых они назвали «западенцами». Один из комментариев имел следующее содержание:

«Бригады западенцев теперь будут грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что эти люди не имеют ничего святого».

Другой комментарий гласил:

«Подъём оппозиции здесь станет катастрофой. Эти люди совершенно другие. У них совершенно иное видение будущего Украины».

При этом демонстрантов на Майдане называли «нацистами» и «фашистами».

Российские сотрудники ГРУ также публиковали в соцсетях угрозы физической расправы над союзниками Януковича на юго-востоке Украины. Такие записи должны были подтвердить заявление Москвы о том, что радикальные украинцы угрожают насилием в отношении русских в регионе. Один из фейковых аккаунтов с именем Вова Кравец выступал на Facebook с угрозами в отношении 14 политиков.

27 февраля, когда здание крымского парламента было захвачено «зелёными человечками», ГРУ создало четыре группы в Facebook и «ВКонтакте», чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины.

«Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», – говорится в отчёте ГРУ.

Для офицеров ГРУ офицеров по психологическим операциям были разработаны специальные инструкции по работе Facebook. При этом рекомендовалось не использовать свою реальную фотографию, а использовать фото профиля реальных пользователей соцсети, которые имеют мало друзей и проявляют незначительную активность.

По данным отчёта, ГРУ использовало рекламу для повышения популярности своих групп на Facebook. При этом только за один день – 27 февраля – эти группы получили почти 200 тыс. просмотров на Facebook. Кроме того, контент публиковался не только на Facebook, но также во «ВКонтакте» и LiveJournal.

Трудно оценить реальное влияние информационной операции ГРУ в Украине. Но военные шпионы описали результаты своей работы в отчёте начальству следующим образом:

«Абсолютное большинство пользователей социальных сетей согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов».

Источник: The Washington Post