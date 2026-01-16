Новости Кино 16.01.2026 comment views icon

Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”

Руководитель Кэтлин Кеннеди покидает свою должность в Lucasfilm после 14 лет работы над франшизой «Звездные войны». Перед уходом она дала интервью, где объяснила, почему многие крупные проекты франшизы так и не дошли до съемок.

Как ожидалось, после отставки Кеннеди новыми сопрезидентами Lucasfilm станут Дэйв Филони и Линвен Бреннан. Филони работает в студии еще с 2008 года, когда вместе с Джорджем Лукасом создавал анимационные «Войны клонов». Впоследствии он стал режиссером и продюсером «Мандалорца» и «Асоки». А Линвен Бреннан много лет занимает руководящие должности в студии, отвечает за операционные процессы и менеджмент.

«Мою любовь к сторителлингу сформировали фильмы Кэтлин Кеннеди и Джорджа Лукаса. Я очень благодарен Кэти, Джорджу, Бобу Айгеру и Алану Бергману за доверие и возможность возглавить Lucasfilm в этой новой роли, выполняя работу, которую я действительно люблю. Пусть Сила будет с вами», — сказал Филони в заявлении.

Линвен Бреннан назвала Lucasfilm сообществом рассказчиков с бунтарским духом и сказала, что верит в творческое видение Филони. Кеннеди же подчеркнула, что остается в компании в качестве продюсера. Она планирует в дальнейшем работать над фильмами и сериалами вместе с новыми и старыми авторами.

Отметим, что Кеннеди возглавляла франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс» с тех пор, как Disney приобрел Lucasfilm в 2012 году за $4 млрд. Она вернула Star Wars на большие экраны с трилогией-продолжением от «Пробуждения Силы» (2015) до «Скайуокер. Восход» (2019). Кеннеди также расширила вселенную вне истории Скайуокеров, запустив фильмы «Бунтарь-один» и «Соло. Звездные войны. Истории», а еще многочисленные телевизионные сериалыкоторые закрепили новую эру франшизы. В то же время, руководство Кэтлин Кеннеди часто критиковали: как фанаты, так и индустрия.

Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”
«Мандалорец»

Будущее Star Wars остается неопределенным. Lucasfilm успел анонсировать несколько новых фильмов от Шармин Обейд-Чиной до Тайки Вайтити. На сегодняшний день ни один из них до сих пор не дошел до производства. И именно об этом она рассказала в интервью Deadline.

Кэтлин Кеннеди и фильмы, которые отложили в «дальний ящик»

Она призналась, что многие нереализованные проекты — это следствие постоянного баланса между желанием экспериментировать и страхом рисковать. Студия приглашала сильных режиссеров, но многие идеи так и остались «на полочке» Один из таких это фильм Джеймса Манголда, написанный вместе с создателем «Андора» Бо Уиллимоном. Кеннеди назвала сценарий «невероятным» и «ломающим шаблон». Но несмотря на это, проект сейчас заморожен, а студия пересматривает свои планы.

Фильм Тайки Вайтити в немного лучшем состоянии. По словам Кэтлин Кеннеди, режиссер уже показал готовый сценарий, который она назвала «веселым и замечательным». Но окончательное решение будет принимать уже новое руководство. На данный момент у проекта нет гарантий запуска. Дальше, чем ожидалось, продвинулся фильм Дональда Гловера. Кеннеди подтвердила, что сценарий уже написан и формально проект «несколько жив». Его будущее зависит от того, решится ли новая команда рискнуть.

Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”
Райан Гослинг и Флинн Грей на съемках фильма «Звездные войны: Звездный истребитель»

Самым перспективным сейчас выглядит проект Саймона Кинберга. Первый вариант сценария он подал в августе, но Кеннеди назвала его «очень хорошим, но не тем». Историю переписали, а недавно Кинберг передал расширенный текст на 70 страниц. Полный сценарий ожидают к марту. По словам Кеннеди, Дэйв Филони и Линвен Бреннан активно работают над этим проектом, который должен запустить новую трилогию и задать курс «Звездным войнам» далеко за 2030-е.

Проекты Дэвида Финчера и Алекса Гарланда остаются на уровне переговоров. Кеннеди объяснила, что это было скорее обсуждение идей, а не полноценная разработка. Она также подчеркнула, что не все режиссеры готовы вкладывать три-пять лет в фильм «Звездных войн». При этом в разговоре не упомянули «Разбойнуюя эскадрилью» Пэтти Дженкинса и фильм Шармина Обейд-Чиной о Рей. Также точно не планируют снимать «Охоту на Бена Соло» Стивена Содерберга с Адамом Драйвером, несмотря на готовый сценарий.

Спецпроекты
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC
Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”
«Андор»

В целом франшиза находится в переходном состоянии. Многие будущие фильмы задумывались как авторские и нетипичные для «Звездных войн». Как новый глава Lucasfilm будет развивать франшизу станет известно уже позже. Тем временем Disney сместил акценты на сериалы и спецпроекты франшизы на стриминге. В частности «Мандалорец и Грогу» выйдет 22 мая 2026-го, став первым релизом на больших экранах «Звездных войн» за последние 8 лет. Далее его путь продолжит «Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.

Источник: World of Reel, Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вышел первый трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Disney обвинили в краже хореографии для Star Wars: Visions из фанатского видео
Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24
Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом
Росомаха становится пастухом: первые кадры комедии "Овцы-детективы" с Хью Джекманом
"Человек завтрашнего дня": в следующем фильме о Супермене он получит нового антагониста и очень неожиданный союз
Для "Одиссеи" Нолана разработали бесшумные камеры IMAX, чтобы исправить главную проблему "Оппенгеймера"
"Пять ночей у Фредди 2" побил рекорд Rotten Tomatoes по "разрыву" в оценках критиков и зрителей
Как "Путь воды", но с огнем: "Аватар 3" оценили в 69% на Rotten Tomatoes — самый низкий рейтинг в серии
Disney создала 4 разных тизера "Мстители: Судный день" для показов "Аватар 3", чтобы зрители повторно посетили сеанс
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
Экранка трейлера "Мстители: Судный день" появилась в сети со "старым" Капитаном Америкой
"У вас не хватит денег": Джеймс Кэмерон ответил на призыв вернуться в "Чужой" и обозвал франшизу "фанатской"
Обновлено: Netflix купил Warner Bros. за $72 млрд
"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн
Новый "Властелин колец" готовит "перезапуск Арагорна" — с молодым актером вместо Вигго Мортенсена
"Я тебе не доверяю": в трейлере фильма "Срыв" копы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дерутся из-за $20 млн
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
"Мы первыми выбрали дату": Warner Bros. отказалась перенести "Дюна 3" из-за релиза "Мстителей", фильмы выйдут в один день
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить