Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"

Руководитель Кэтлин Кеннеди покидает свою должность в Lucasfilm после 14 лет работы над франшизой «Звездные войны». Перед уходом она дала интервью, где объяснила, почему многие крупные проекты франшизы так и не дошли до съемок.

Как ожидалось, после отставки Кеннеди новыми сопрезидентами Lucasfilm станут Дэйв Филони и Линвен Бреннан. Филони работает в студии еще с 2008 года, когда вместе с Джорджем Лукасом создавал анимационные «Войны клонов». Впоследствии он стал режиссером и продюсером «Мандалорца» и «Асоки». А Линвен Бреннан много лет занимает руководящие должности в студии, отвечает за операционные процессы и менеджмент.

«Мою любовь к сторителлингу сформировали фильмы Кэтлин Кеннеди и Джорджа Лукаса. Я очень благодарен Кэти, Джорджу, Бобу Айгеру и Алану Бергману за доверие и возможность возглавить Lucasfilm в этой новой роли, выполняя работу, которую я действительно люблю. Пусть Сила будет с вами», — сказал Филони в заявлении.

Линвен Бреннан назвала Lucasfilm сообществом рассказчиков с бунтарским духом и сказала, что верит в творческое видение Филони. Кеннеди же подчеркнула, что остается в компании в качестве продюсера. Она планирует в дальнейшем работать над фильмами и сериалами вместе с новыми и старыми авторами.

Отметим, что Кеннеди возглавляла франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс» с тех пор, как Disney приобрел Lucasfilm в 2012 году за $4 млрд. Она вернула Star Wars на большие экраны с трилогией-продолжением от «Пробуждения Силы» (2015) до «Скайуокер. Восход» (2019). Кеннеди также расширила вселенную вне истории Скайуокеров, запустив фильмы «Бунтарь-один» и «Соло. Звездные войны. Истории», а еще многочисленные телевизионные сериалыкоторые закрепили новую эру франшизы. В то же время, руководство Кэтлин Кеннеди часто критиковали: как фанаты, так и индустрия.

Будущее Star Wars остается неопределенным. Lucasfilm успел анонсировать несколько новых фильмов от Шармин Обейд-Чиной до Тайки Вайтити. На сегодняшний день ни один из них до сих пор не дошел до производства. И именно об этом она рассказала в интервью Deadline.

Кэтлин Кеннеди и фильмы, которые отложили в «дальний ящик»

Она призналась, что многие нереализованные проекты — это следствие постоянного баланса между желанием экспериментировать и страхом рисковать. Студия приглашала сильных режиссеров, но многие идеи так и остались «на полочке» Один из таких это фильм Джеймса Манголда, написанный вместе с создателем «Андора» Бо Уиллимоном. Кеннеди назвала сценарий «невероятным» и «ломающим шаблон». Но несмотря на это, проект сейчас заморожен, а студия пересматривает свои планы.

Фильм Тайки Вайтити в немного лучшем состоянии. По словам Кэтлин Кеннеди, режиссер уже показал готовый сценарий, который она назвала «веселым и замечательным». Но окончательное решение будет принимать уже новое руководство. На данный момент у проекта нет гарантий запуска. Дальше, чем ожидалось, продвинулся фильм Дональда Гловера. Кеннеди подтвердила, что сценарий уже написан и формально проект «несколько жив». Его будущее зависит от того, решится ли новая команда рискнуть.

Самым перспективным сейчас выглядит проект Саймона Кинберга. Первый вариант сценария он подал в августе, но Кеннеди назвала его «очень хорошим, но не тем». Историю переписали, а недавно Кинберг передал расширенный текст на 70 страниц. Полный сценарий ожидают к марту. По словам Кеннеди, Дэйв Филони и Линвен Бреннан активно работают над этим проектом, который должен запустить новую трилогию и задать курс «Звездным войнам» далеко за 2030-е.

Проекты Дэвида Финчера и Алекса Гарланда остаются на уровне переговоров. Кеннеди объяснила, что это было скорее обсуждение идей, а не полноценная разработка. Она также подчеркнула, что не все режиссеры готовы вкладывать три-пять лет в фильм «Звездных войн». При этом в разговоре не упомянули «Разбойнуюя эскадрилью» Пэтти Дженкинса и фильм Шармина Обейд-Чиной о Рей. Также точно не планируют снимать «Охоту на Бена Соло» Стивена Содерберга с Адамом Драйвером, несмотря на готовый сценарий.

В целом франшиза находится в переходном состоянии. Многие будущие фильмы задумывались как авторские и нетипичные для «Звездных войн». Как новый глава Lucasfilm будет развивать франшизу станет известно уже позже. Тем временем Disney сместил акценты на сериалы и спецпроекты франшизы на стриминге. В частности «Мандалорец и Грогу» выйдет 22 мая 2026-го, став первым релизом на больших экранах «Звездных войн» за последние 8 лет. Далее его путь продолжит «Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.

Источник: World of Reel, Games Radar