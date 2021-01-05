Огромный китайский телескоп FAST откроет свои двери для международных учёных в апреле





Китай намерен открыть доступ к своему 500-метровому телескопу для международного научного сообщества с 1 апреля 2021 года. Радиотелескоп Sky Eye (также известный как FAST – Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) является самым крупным в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Его диаметр составляет 500 метров. Этот гигант используется для обнаружения пульсаров и других астрономических целей с высокой энергией. Иногда его также будут использовать для поиска инопланетной жизни.

Радиотелескоп FAST был построен в 2016 году, а его официальный ввод в эксплуатацию состоялся 11 января 2020 года (хотя фактически он работал и до этой даты). С тех пор доступ к нему имели только китайские учёные. Но теперь воспользоваться преимуществами данной системы смогут учёные и из других стран. По данным китайских СМИ, иностранные учёные смогут подавать заявки в Национальную астрономическую обсерваторию Китая через интернет. После проверки заявок будет проводиться распределение сроков наблюдения – начиная с 1 августа. По словам главного инженера FAST Цзян Пэна, в этом году около 10% времени наблюдений будет отведено для нужд иностранных астрономов.

На данный момент с помощью радиотелескопа FAST удалось собрать данные о 240 пульсарах. Одним из наиболее интересных открытий стал так называемый милисекундный пульсар в звёздном скоплении Мессье 92. Он вращается намного быстрее, чем обычные пульсары, со скоростью 316,5 оборотов в секунду (18990 об/мин), при этом всасывая и выбрасывая материю из своей звезды-компаньона.

После недавнего обрушения радиотелескопа Arecibo Observatory в Пуэрто-Рико, FAST остался единственным в мире телескопом, способным проводить определённые виды наблюдений.

Источник: Engadget