Первые детали Xiaomi 18: дизайн как у "старого" iPhone и Snapdragon 8 Elite Gen 6

До презентации смартфонов серии Xiaomi 18 остается около семи месяцев — запуск ожидают в сентябре, а вместе с базовой версией также выйдут модели 18 Pro и 18 Pro Max. В то же время в сети уже появились первые рендеры, которые демонстрируют возможный редизайн стандартной версии Xiaomi 18. И он заметно отличается от предшественник.





Согласно утечкам, новинка может получить блок камер, стилистически близкий к решениям iPhone 16 Pro. Речь идет о приподнятом островке в верхнем левом углу задней панели с тройной камерой и светодиодной вспышкой внутри. На изображениях также видно брендинг Leica. В то же время LiDAR-сканера, характерного для iPhone Pro, на рендерах нет. Важно заметить, что опубликованное изображение не является официальным — его могли создать в фоторедакторе или с помощью ИИ, поэтому воспринимать эти детали стоит осторожно.

Ожидается, что вся линейка станет одной из первых с новыми чипами серии Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Базовый Xiaomi 18, по слухам, получит стандартную версию процессора, тогда как 18 Pro и 18 Pro Max могут претендовать на более мощный Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Это разграничение прямо повлияет на производительность и позиционирование моделей.

Среди ожидаемых характеристик Xiaomi 18:





6,4-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц;

основная камера 50 МП;

ультраширокоугольный модуль 50 МП;

перископический телефото модуль на 200 МП;

Android 17 с новой версией HyperOS;

улучшенные возможности быстрой зарядки (конкретные цифры пока не раскрывают).

Ранее также появлялись сообщения о существенных обновлениях в камере и скорости зарядки для всей серии. Если информация подтвердится, Xiaomi может пойти по пути более узнаваемого дизайна с акцентом на фотовозможности и сотрудничество с Leica, сохранив при этом более компактный формат по сравнению с Pro-версиями.

Источник: notebookcheck, androidheadlines