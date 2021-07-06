OnePlus может выпустить свой собственный планшет





Рынок Android-планшетов, по большому счету, существует за счет компании Samsung, которая продолжает выпускать устройства в разных ценовых сегментах. Она опережает ближайших конкурентов, компании Lenovo, Amazon и Huawei, более чем в два раза по объемам поставок за первый квартал 2021 года (8 млн штук против 3.8 млн, 3.5 млн и 2.7 млн соответственно, согласно данным IDC).

Тем не менее, вскоре на рынке могут появиться новые игроки — бренды, принадлежащие корпорации BBK Electronics. В сети уже появлялись слухи о том, что Realme и Oppo планируют выпустить собственные планшеты. Теперь же аналогичные намерения приписывают и компании OnePlus.

В базе данных Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) была обнаружена торговая марка «OnePlus Pad». Она относится к классу устройств 9, который охватывает, в том числе, планшеты.

Конечно, регистрация торговой марки вовсе не значит, что OnePlus обязательно выпустит новое устройство. Но все же такая вероятность высока, учитывая, что компания последнее время начала производить большее количество различных гаджетов. Другой вопрос — будет ли OnePlus Tab конкурентом флагманским iPad Pro и Galaxy Tab Pro, либо же это будет недорогой девайс, аналогично линейке смартфонов Nord? Будем ждать дальнейшую информацию о первом планшете OnePlus.

Источник: Android Police