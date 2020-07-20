OnePlus Nord будет поставляться с предустановленными приложениями Google для сообщений и звонков





Смартфон OnePlus Nord из коробки будет поставляться с предустановленными стандартными приложениями Google для сообщений и звонков вместо программ собственных аналогов. Эту особенность грядущей новинки бренд подтвердил в очередной видеотизере, опубликованном на официальном страничке продукта в Instagram.

Что конкретно подтолкнуло OnePlus к решению заменить свои приложения на программы разработки Google, можно только гадать. Закадровый голос говорит о стремлении к обеспечению наилучшего опыта работы с Android. Как отмечает 9to5Google, через Google Messages пользователи OnePlus Nord смогут обмениваться данными по новому протоколу Rich Communication Services (RCS), который поддерживает не только текстовые сообщения, но и групповые чаты, видеозвонки, передачу изображений без сжатия и другие функции мессенджеров. В будущем RCS, который GSMA разработала еще в 2008 году, должен заменить SMS.

Среднебюджетный смартфон OnePlus Nord представят уже завтра, 21 июля, в рамках онлайн- презентации с использованием дополненной реальности.

OnePlus Nord станет более доступной альтернативой флагманским моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цены на которые начинаются от $699 и $899 соответственно. Его дизайн и характеристики уже не представляют секрета. Смартфон получит Snapdragon 765G, 90-герцевый экран AMOLED диагональю 6,44 дюйма, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ ПЗУ, основную квадрокамеру с сенсорами 48, 8, 2 и 5 Мп, широкоугольную селфи-камеру с сенсорами 32 и 8 Мп, а также батарею на 4115 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Неизвестной пока остается цена, хотя OnePlus ранее обещала, что она будет ниже $500.

Первыми возможность купить OnePlus Nord получат жители Европы и Индии.

Источник: The Verge и OnePlus