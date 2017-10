OnePlus уличили в несанкционированном сборе пользовательских данных

Компания OnePlus продолжает зарабатывать себе дурную славу. Достаточно известный китайский производитель смартфонов, которого ранее критиковали за накрутку результатов бенчмарков, копирование дизайна смартфонов Apple, неправильную установку экранов и никудышную поддержку клиентов, теперь обвиняется в несанкционированном сборе пользовательских данных.

Основанием для этих обвинений послужила содержательная публикация в блоге разработчика Кристофера Мура, который приводит убедительные доказательства злоупотребления китайской компании доверием пользователей. В частности, разработчик с помощью бесплатной утилиты OWASP ZAP установил, что его смартфон OnePlus 2 кроме статистики о блокировках/разблокировках и сбоях с перезагрузкой ОС передает на серверы компании и другие, более конфиденциальные данные. Говоря точнее, передача шла на сайт open.oneplus.net в облаке Amazon AWS, а данные содержали код IMEI, сведения о мобильных операторах, MAC-адреса, серийные номера, IMSI коды, данные о Wi-Fi-подключениях и прочую информацию. Вся информация передавалась в шифрованном виде посредством соединения HTTPS, но источник утверждает, что взломать их особого труда не составило.

В OnePlus подтвердили, что действительно используют «безопасные» аналитические инструменты для передачи двух потоков данных через соединение HTTPS на сервера Amazon. В первом случае – это статистические и пользовательские данные, которые используются для улучшения качества предоставляемых услуг в зависимости от привычек пользователя. Производитель заверил, что передачу этих данных можно отключить в настройках (раздел «Дополнительно» -> «Принять участие в программе по улучшению качества ПО»). Второе поток – информация об устройстве для обеспечения лучшей послепродажной поддержки.

То есть, OnePlus не видит в этом особой проблемы, поскольку собирает данные для обеспечения поддержки и улучшения качества предоставляемых услуг.

@chrisdcmoore I've read your article about OnePlus Analytics. Actually, you can disable it permanently: pm uninstall -k —user 0 pkg

— Jakub Czekański (@JaCzekanski) October 10, 2017