Онлайн-магазин IKEA в Украине нарастил свою мощность более чем вдвое, вскоре в Киеве откроется еще два пункта выдачи заказов





IKEA, как известно, серьезно просчиталась с украинским онлайн-магазином — компания сильно недооценила спрос и уже без малого два месяца пытается наладить работу интернет-магазина. Сегодня украинский офис IKEA сообщил о расширении мощностей украинского онлайн-магазина — компания увеличила более чем вдвое свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин IKEA в Украине, и теперь, как заверяют в компании, способна в полной мере удовлетворить спрос в Киеве, так и в других регионах.

Одновременно IKEA анонсировала скорое открытие в Киеве еще двух дополнительных точек выдачи заказов, оформленных через онлайн-магазин. Их точное местоположение, как и дата открытия, не уточняется.

Сейчас в каталоге насчитывается почти 3600 позиций товаров в разных категориях: мебель, бытовая и кухонная утварь, предметы для декора, освещения и многие другие. Заказанный на сайте товар можно бесплатно забрать из точки выдачи в Киеве (на сегодняшний день таких есть две — в Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry). Также возможна адресная доставка товаров по всей Украине. Тариф на доставку малогабаритных товаров на указанный адрес — 99 грн, среднегабаритных — 149 грн, габаритных — 699 грн. Подробнее о тарифах на доставку можно узнать на сайте.

До конца 2020 года в Киеве должен заработать первый магазин IKEA в новом городском формате (city store). Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды.