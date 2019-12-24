Ookla: Samsung обошёл Huawei и Apple в скорости интернет-доступа флагманских смартфонов

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Как свидетельствует очередной отчёт Ookla на базе данных Speedtest Intelligence за третий квартал 2019 года, смартфон Samsung Galaxy S10 имеет самую высокую скорость передачи данных практически на всех рынках.

В тесте сравниваются показатели моделей Samsung Galaxy S10, Apple iPhone Xs и Huawei Mate 20 Pro на 15 рынках, чтобы выявить средние скоростные показатели устройств. Замеры проводились в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Нигерии, России, Южной Африке, Южной Корее, Великобритании и США.

Согласно данным, предоставленным Ookla, Samsung Galaxy S10 превзошел Huawei Mate 20 Pro и iPhone Xs по средней скорости передачи данных на всех рынках, за исключением Франции, Германии, Японии, Великобритании и Нигерии. При этом в Нигерии данных оказалось достаточно лишь для того, чтобы включить в отчёт только сведения о скорости iPhone Xs.

Samsung также был самым быстрым брендом смартфонов в Соединенных Штатах, и только в прошлом месяце данные Speedtest показали, что Galaxy S8 и Note 9 остаются самыми популярными Android-смартфонами в США. Вместе с тем, последние данные Speedtest показывают, что Samsung Galaxy S10 5G развивает более высокие скорости в сетях 5G по сравнению с Huawei Mate 20 Pro на каждом рынке, где уже доступен этот стандарт связи, за исключением Китая.

Источник: sammobile