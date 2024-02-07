OpenAI добавляет новые водяные знаки к изображениям DALL-E 3, но их все еще можно удалить

Пользователи мобильных устройств смогут увидеть вотермарки на изображениях, созданных ИИ OpenAI, уже до 12 февраля.

OpenAI присоединяется к компаниям, которые разворачивают поддержку стандартов Коалиции происхождения и подлинности содержимого (C2PA, в которую уже входят такие компании, как Adobe и Microsoft), и добавляет водяные знаки на изображения, созданные на веб-сайте ChatGPT и API для модели DALL-E 3.

Водяные знаки будут включать «невидимый компонент метаданных» и видимый символ CR, который будет появляться в верхнем левом углу каждого изображения. Проверить происхождение контента можно через сайт Content Credentials Verify.

Пока речь идет только о водяных знаках для неподвижных изображений, а не для видео, звука или текста.

В OpenAI говорят, что водяные знаки «незначительно» повлияют на задержку при создании изображений, и никоим образом не повлияют на качество (хотя размеры изображений несколько увеличатся в некоторых запросах).

Meta также недавно объявила, что будет добавлять теги к созданному искусственным интеллектом контенту на своих платформах социальных сетей.

В то же время OpenAI отмечает, что метаданные C2PA можно «легко удалить случайно или намеренно» — особенно потому, что большинство платформ социальных сетей часто удаляют метаданные из загруженного контента (при создании снимка экрана метаданные также исчезают).