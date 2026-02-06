Жители Чили изображали "ChatGPT из людей" в течение 12 часов на акции против ЦОД

Около 50 жителей сообщества недалеко от столицы Чили провели субботу, изображая работу ChatGPT, который полностью управляется людьми, отвечает на вопросы и создает забавные рисунки по команде.





Акция должна была подчеркнуть негативное влияние на экологию центров обработки данных ИИ в регионе. Организаторы сообщают, что 12-часовой проект получил более 25 000 запросов со всего мира. Запрос на веб-сайте Quili.AI создать изображение «ленивца, играющего в снегу», не дал мгновенного результата, как в ChatGPT или Google Gemini. Вместо этого кто-то ответил на испанском, попросив подождать несколько минут и напомнил, что ответ дает человек. Примерно через 10 минут появился рисунок: карандашный эскиз милого, мультяшного ленивца в куче снежков, который держит один из них когтями и собирается бросить.

«Цель — подчеркнуть скрытый водный след, который стоит за запросами к ИИ, и поощрить более ответственное использование», — говорится в заявлении организатора Лорены Антиман из экологической группы Corporación NGEN.

Ответы поступали от ротационной группы волонтеров, которые работали на ноутбуках в общественном центре в Киликура, муниципалитете на окраине Сантьяго, который стал центром расположения ЦОД. На запрос журналиста Associated Press о том, кто нарисовал ленивца, веб-сайт ответил, что это местный подросток, который помогает с иллюстрациями. Сайт быстро отвечал на вопросы, основанные на культурных знаниях жителей, например, как приготовить чилийские sopaipillas — жареное пирожное. Когда кто-то не знал ответа, они ходили по комнате, чтобы узнать, знает ли кто-то другой.

«Quili.AI не о том, чтобы всегда иметь мгновенный ответ. Это о том, чтобы осознавать, что не каждый вопрос требует мгновенного ответа. Когда жители чего-то не знают, они могут сказать об этом, поделиться собственным взглядом или ответить с любопытством, а не с уверенностью», — сказала Антиман.

Она отметила, что платформа создана не для отвержения «чрезвычайно ценных» применений ИИ, а для того чтобы заставить больше думать о влиянии большого количества «обычных запросов» на водно-стрессовые регионы. Фоном кампании является дискуссия в Чили о больших затратах на ИИ. ЦОД требуют огромного количества электроэнергии и больших объемов воды для охлаждения, причем потребление зависит от расположения и типа оборудования. Гиганты облачных вычислений вычислений Amazon, Google и Microsoft — среди компаний, которые построили или планируют построить дата-центры в регионе Сантьяго.





Google утверждает, что дата-центр в Киликура, который компания ввела в эксплуатацию в 2015 году, является «самым энергоэффективным в Латинской Америке» и подчеркивает свои инвестиции в проекты восстановления водно-болотных угодий и орошения в бассейне реки Маипо. Но компания столкнулась с судебным иском по другому проекту возле Сантьяго из-за беспокойства по поводу использования воды: Чили уже десятилетие переживает серьезную засуху.

Источник: APNews.com