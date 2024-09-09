OpenAI может повысить стоимость подписки на ChatGPT до $2000 за доступ к новым ИИ-моделям

OpenAI рассматривает возможность стремительного повышения стоимости премиум-подписки на ChatGPT из-за выхода продвинутых моделей Strawberry и Orion.

По информации анонимных источников издания The Information, OpenAI обдумывает введение подписки стоимостью $2000 для работы с передовыми моделями ИИ. Такая цена значительно превышает стоимость текущего тарифа ChatGPT Plus, который стоит $20 в месяц и предоставляет приоритетный доступ, возможность создавать собственных ИИ-ассистентов и пользоваться генератором изображений DALL-E 3. Срок подписки остается неопределенным — он может варьироваться от ежемесячного до ежегодного.

OpenAI работает над новой моделью ИИ под кодовым названием «Strawberry», которую планируют представить уже осенью этого года. Strawberry сможет решать сложные многоэтапные задачи, в частности решать комплексные математические уравнения, которые обычно требуют человеческого уровня мышления. Для достижения этой цели OpenAI будет применять новейшие методы обучения, которые позволят моделям ИИ совершенствоваться на основе обратной связи от людей и реальных данных. Кроме того, Strawberry поможет генерировать высококачественные данные для еще более продвинутой языковой модели под названием «Orion», над которой также работает компания.

Разработка таких сложных моделей ИИ требует значительных финансовых вложений. По прогнозам, ChatGPT Premium должен был приносить примерно $2 млрд ежегодно, однако даже этой суммы может не хватить для покрытия колоссальных затрат на вычислительные мощности, необходимые для разработки и поддержки этих систем. По оценкам экспертов, OpenAI тратит примерно $700 000 в день только на работу имеющейся версии ChatGPT.

Несмотря на значительную популярность ChatGPT, который насчитывает более 200 миллионов активных пользователей еженедельно и более миллиона бизнес-подписчиков, компания продолжает нести финансовые потери. По сообщениям от июля, OpenAI может потерять $5 млрд в этом году и без дополнительного финансирования рискует исчерпать свои средства в течение 12 месяцев.

Введение подписки стоимостью $2000 может стать поворотным моментом, который сделает самые современные генеративные ИИ доступными преимущественно для корпоративных клиентов. Остается открытым вопрос, будет ли соответствовать такой шаг заявленной миссии OpenAI «обеспечить, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству».

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Источник: Techspot