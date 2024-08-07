Дешевле Gemini 1.5 Pro: OpenAI снизила цены на доступ к модели GPT-4o

GPT-4o — это самая совершенная мультимодальная модель от OpenAI, которая теперь станет более доступной. Компания объявила, что новая модель gpt-4o-2024-08-06 теперь доступна по $2,50 за 1 млн входных токенов и $10,00 за 1 млн выходных токенов.

По сравнению с gpt-4o-2024-05-13, эти новые цены на 50% ниже для входных токенов и на 33% ниже для выходных токенов. Для сравнения, модель Gemini 1.5 Pro стоит $3,50 за 1 млн входных токенов и $10,50 за 1 млн выходных токенов.

Продолжающаяся ценовая война между OpenAI и Google, отмеченная недавним значительным снижением цен обеими компаниями, является многообещающим событием для разработчиков. Ожидается, что эта усиленная конкуренция будет стимулировать инновации, что приведет к еще более мощным и доступным большим языковым моделям в будущем.

На DevDay 2023 OpenAI впервые анонсировал режим JSON, который генерирует действительные выдачи JSON из модели, но ответ не соответствовал определенной схеме. Теперь OpenAI анонсировала Structured Outputs в API, которые гарантируют, что выдачи, сгенерированные моделью, будут точно соответствовать схемам JSON, предоставленным разработчиками. Эта функция Structured Outputs теперь общедоступна в API.

OpenAI обновила свои Python и Node SDK со встроенной поддержкой Structured Outputs. Structured Outputs с вызовом функций теперь доступны на всех моделях OpenAI, которые поддерживают вызов функций в API. Это распространяется на gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4-0613 и gpt-3.5-turbo-0613. Эту возможность можно использовать в Chat Completions API, Assistants API и Batch API, даже с визуальными вводами.

Structured Outputs с форматами ответов доступны для gpt-4o-mini и gpt-4o-2024-08-06, а также любых моделей, настроенных на основе этих моделей. Эту возможность можно использовать в Chat Completions API, Assistants API и Batch API, а также с визуальными вводами.

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Источник: neowin