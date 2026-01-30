OpenAI прекращает поддержку GPT-4o и других "четверок" несмотря на возмущение пользователей

OpenAI объявила о прекращении поддержки ряда устаревших версий ChatGPT с 13 февраля этого года.





Речь идет о GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini. Это должно побудить пользователей переходить исключительно на модели серии GPT 5. Решение также совпадает с запланированным еще до этого выводом из эксплуатации версий GPT-5 (Instant и Thinking). Объединив все активные модели, в OpenAI хотят сосредоточиться на разработке и поддержке версий GPT 5.2, которые сейчас использует большинство пользователей.

Таким образом пользователи ChatGPT потеряют доступ к устаревшим моделям. Однако API-платформы, которые на них работают, не претерпят никаких изменений. Прекращение их использования не планируется, так что сторонние разработчики и в дальнейшем смогут использовать их в собственных приложениях. Запуск бесплатной GPT-4o в мае 2024 года стал значительным событием. Эта модель удачно заполнила пробел между GPT 3.5 и более умным GPT-4, который долгое время был исключительно платным. По данным OpenAI, его сейчас ежедневно используют только 0,1% пользователей. Эта версия остается доступной для пользователей Plus и Pro, которые высоко оценили ее за дружелюбный разговорный стиль.

GPT-5 была запущена в середине прошлого года и вызвала широкую критику со стороны пользователей, которые заметили ощутимые изменения в ней. OpenAI исправила недостатки в версии GPT-5.1, сделав тон ИИ более теплым и дружелюбным. Исправления лишили модель необходимости использовать GPT-4o для сохранения индивидуальности.





В OpenAI ожидают волны возмущения от пользователей из-за прекращения поддержки моделей четвертого поколения. Однако в компании готовятся выпустить дополнительные обновления в ближайшее время, которые будут касаться вопросов творческой индивидуальности и улучшат логику отказа. Эти исправления помогут заполнить пробел, оставленный моделью 4o и другими моделями.

Мы также писали, что по прогнозам аналитиков, OpenAI может остаться без средств уже к середине 2027 года. В частности, профессиональные управляющие активами уверены: OpenAI скоро ждет катастрофа.

