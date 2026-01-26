Новости ИИ 26.01.2026 comment views icon

Менеджер активов об OpenAI: "Я видел разрушение многих компаний, у этой есть все признаки"

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Менеджер активів про OpenAI: “Я бачив руйнування багатьох компаній, у цієї є всі ознаки”

Чуть больше трех лет назад OpenAI запустила ChatGPT и дала старт буму в сфере ИИ. Сотни миллиардов долларов вкладывают инвесторы в инфраструктуру дата-центров. Впрочем, профессиональные управляющие активами относятся к этому крайне пессимистично и уверены: OpenAI скоро ждет катастрофа.

Финансовые эксперты говорят, что бизнес-фундамент OpenAI существенно отличается от конкурентов, таких как Google. Традиционные компании могут использовать существующие источники дохода для финансирования крупных капиталовложений. Зато OpenAI под руководством Сэма Альтмана привлекла рекордные суммы наличных и пообещала потратить более $1 трлн до конца десятилетия без преимущества существующего бизнеса, который генерирует постоянный доход. Разница между обещаниями индустрии ИИ о будущем с уровнем интеллекта человека и реальностью никогда не была такой большой, так же как огромная пропасть между оценками компаний ИИ и их отстающими доходами. Те, кто наблюдают за сиуацией, говорят: такая самоуверенность может завершиться катастрофой.

«Я десятилетиями наблюдаю, как компании разваливаются. У этой есть все предупреждающие сигналы»,— написал бывший менеджер Fidelity Джордж Нобл, который уже долго работает в управлении активами.

Помимо замедления роста количества подписчиков, Нобл отметил, что, по сообщениям, OpenAI ежеквартально терпит ошеломляющие убытки в $12 млрд и «сжигает $15 млн в день только на Sora«. Он также усомнился в возможности индустрии ИИ масштабировать операции в соответствии со спросом — это чрезвычайно затратное предприятие, которое станет еще дороже, поскольку модели ИИ требуют еще больше ресурсов. Также он предупреждает о точке убывающей отдачи, когда каждая новая итерация той же модели ИИ приносит все меньше пользы.

«Это большая математическая проблема, о которой никто не хочет говорить. Чтобы сделать эти модели вдвое лучше, понадобится в 5 раз больше энергии и денег. Легкий ресурс уже использован. Каждое дальнейшее улучшение сейчас требует экспоненциально больше вычислений, дата-центров и энергии», — говорит Нобл.

Нобл советует инвесторам держаться подальше от OpenAI, поскольку «уровень риска астрономический». Он сравнил момент, когда Альтман потерял контроль над собой во время подкаста в прошлом году на вопрос о финансовых результатах компании, с поведением бывшего CEO Enron Джеффри Скиллинга, который назвал аналитика «дураком» во время скандального конференц-звонка 2021 года после вопросов о непрезентации баланса. Скиллинг был в центре скандал Enron и впоследствии признан виновным в сговоре, торговле внутри компании и мошенничестве с ценными бумагами после краха компании.

«Я не могу сказать это четче. Просто скажите «нет» мошеннику Альтману. OpenAI — это инкубатор для сжигания денег и убытки для инвесторов» — добавляет Нобл.

Комментарии Нобла появились через неделю после того, как Себастьян Меллаби, старший сотрудник непартийного аналитического центра Council on Foreign Relations, предсказал в эссе для New York Times, что OpenAI может остаться без денег в течение следующих 18 месяцев.
Нобл утверждает, что объявление Альтманом «красного кода» в конце прошлого года было предупредительным сигналом трудного пути впереди. Как сообщал Wall Street Journal, CEO призвал сотрудников сосредоточиться на совершенствовании ChatGPT, даже ценой задержки других проектов, пока Google продолжал успешно догонять OpenAI.

Источник: Futurism.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Концерт отменён из-за Google AI Overviews: ИИ ошибочно обвинил исполнителя в преступлении
Стеклянная память 5D Memory Crystal будет хранить данные 13,8 млрд лет на 5" дисках по 360 ТБ — производство уже через два года
Робота, управляемого ChatGPT, уговорили выстрелить в человека — это было довольно легко
К 2033 году OpenAI планирует потреблять энергии больше, чем Индия, — инсайд
Женщина получила психоз из-за ИИ: моделировала собственное тело в генераторах изображений и возненавидела реальное
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
Бывший CEO Intel: "Пузырь ИИ лопнут квантовые вычисления"
Lepro и Razer представили настольных голографических ИИ-помощников в человеческом обличье
Анализ: OpenAI будет оставаться убыточной до 2030 года и требует дофинансирования $207 млрд
Google Translate будет предлагать альтернативные варианты перевода
Barbie с ChatGPT не будет: Mattel откладывает сотрудничество с OpenAI
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
ChatGPT остановил жестокое мошенничество: преступник выманил у пенсионерки $1 000 000 и собирался выманить еще столько же
ChatGPT вместо фоторобота: полиция США ищет преступников по ИИ-изображениям
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
OpenAI выпустила GPT-5.2, доступную в платном ChatGPT: "Больше экономической ценности для людей"
Билл Гейтс: роботы должны платить налоги
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить