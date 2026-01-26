Менеджер активов об OpenAI: "Я видел разрушение многих компаний, у этой есть все признаки"

Чуть больше трех лет назад OpenAI запустила ChatGPT и дала старт буму в сфере ИИ. Сотни миллиардов долларов вкладывают инвесторы в инфраструктуру дата-центров. Впрочем, профессиональные управляющие активами относятся к этому крайне пессимистично и уверены: OpenAI скоро ждет катастрофа.

Финансовые эксперты говорят, что бизнес-фундамент OpenAI существенно отличается от конкурентов, таких как Google. Традиционные компании могут использовать существующие источники дохода для финансирования крупных капиталовложений. Зато OpenAI под руководством Сэма Альтмана привлекла рекордные суммы наличных и пообещала потратить более $1 трлн до конца десятилетия без преимущества существующего бизнеса, который генерирует постоянный доход. Разница между обещаниями индустрии ИИ о будущем с уровнем интеллекта человека и реальностью никогда не была такой большой, так же как огромная пропасть между оценками компаний ИИ и их отстающими доходами. Те, кто наблюдают за сиуацией, говорят: такая самоуверенность может завершиться катастрофой.

«Я десятилетиями наблюдаю, как компании разваливаются. У этой есть все предупреждающие сигналы»,— написал бывший менеджер Fidelity Джордж Нобл, который уже долго работает в управлении активами.

Помимо замедления роста количества подписчиков, Нобл отметил, что, по сообщениям, OpenAI ежеквартально терпит ошеломляющие убытки в $12 млрд и «сжигает $15 млн в день только на Sora«. Он также усомнился в возможности индустрии ИИ масштабировать операции в соответствии со спросом — это чрезвычайно затратное предприятие, которое станет еще дороже, поскольку модели ИИ требуют еще больше ресурсов. Также он предупреждает о точке убывающей отдачи, когда каждая новая итерация той же модели ИИ приносит все меньше пользы.

«Это большая математическая проблема, о которой никто не хочет говорить. Чтобы сделать эти модели вдвое лучше, понадобится в 5 раз больше энергии и денег. Легкий ресурс уже использован. Каждое дальнейшее улучшение сейчас требует экспоненциально больше вычислений, дата-центров и энергии», — говорит Нобл.

Нобл советует инвесторам держаться подальше от OpenAI, поскольку «уровень риска астрономический». Он сравнил момент, когда Альтман потерял контроль над собой во время подкаста в прошлом году на вопрос о финансовых результатах компании, с поведением бывшего CEO Enron Джеффри Скиллинга, который назвал аналитика «дураком» во время скандального конференц-звонка 2021 года после вопросов о непрезентации баланса. Скиллинг был в центре скандал Enron и впоследствии признан виновным в сговоре, торговле внутри компании и мошенничестве с ценными бумагами после краха компании.

«Я не могу сказать это четче. Просто скажите «нет» мошеннику Альтману. OpenAI — это инкубатор для сжигания денег и убытки для инвесторов» — добавляет Нобл.

Комментарии Нобла появились через неделю после того, как Себастьян Меллаби, старший сотрудник непартийного аналитического центра Council on Foreign Relations, предсказал в эссе для New York Times, что OpenAI может остаться без денег в течение следующих 18 месяцев.

Нобл утверждает, что объявление Альтманом «красного кода» в конце прошлого года было предупредительным сигналом трудного пути впереди. Как сообщал Wall Street Journal, CEO призвал сотрудников сосредоточиться на совершенствовании ChatGPT, даже ценой задержки других проектов, пока Google продолжал успешно догонять OpenAI.

Источник: Futurism.com