Новости ИИ 19.01.2026 comment views icon

OpenAI может остаться без средств уже к середине 2027 года, — аналитики

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики

Прогнозов относительно эволюции ИИ хватает — от утопии до окончательного упадка устоявшихся индустрий. Впрочем, The New York Times делает конкретную ставку: через 18 месяцев OpenAI может оказаться без денег на фоне своих ИИ-проектов.

Согласно внешнему отчету прошлого года, ожидалось, что OpenAI «сожжет» $8 млрд в 2025 году, а к 2028 году эта сумма возрастет до $40 млрд. Учитывая, что компания, по сообщениям, прогнозирует выход на прибыльность лишь к 2030 году, арифметика выглядит очевидной. «Круговая» экономика может закрутиться в петлю Сэма Альтмана, ведь его проекты предусматривают расходы на дата-центры в объеме $1,4 трлн.

Как отмечает Себастиан Маллаби, экономист из Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), даже если OpenAI пересмотрит эти обещания, навеянные «влюбленностью», и «будет расплачиваться с другими своими переоцененными акциями«, финансовую пропасть все равно придется преодолевать. И Маллаби не единственный, кто так считает: Bain & Company в прошлом году сообщала, что даже при самом лучшем сценарии в индустрии остается по меньшей мере «черная дыра» на $800 млрд.

Финансовый эксперт уместно очерчивает проблему в целом: вопрос не в том, станет ли пользовательский ИИ технологически укорененным, а в том, будет ли иметь смысл экономика его разработки в средне- и долгосрочной перспективе. Аналитик отмечает, что теоретически инвесторы «должны были бы перебросить мост между появлением большой технологии и будущими прибылями», однако многие ИИ-компании, похоже, сжигают наличные значительно быстрее, чем способны генерировать доход.

Маллаби подчеркивает, что новички находятся в значительно худшем положении, чем «старые» компании вроде Microsoft или Meta, ведь те имели прибыльные бизнесы еще до появления ИИ и могут (буквально) позволить себе дождаться периода, когда эти «железки» начнут приносить плоды. По его словам, большинство людей пользуется бесплатными сервисами и без колебаний переходит к конкурентам, как только привычный бот добавляет рекламу или ограничения на использование — что подтверждается многообразием доступных сейчас альтернатив для самых разных задач.

Маллаби также отдает должное «гравитационному полю» генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, которое привлекло $40 млрд инвестиций — сумму, большую, чем любой другой частный раунд финансирования в истории, даже большую, чем $30 млрд Saudi Aramco. Разница в том, что Aramco, как и другие компании после IPO, имела бизнес-модель и прибыльность — того, чего у OpenAI пока нет.

Финансовый «уроборос» ИИ выглядит готовым пожрать собственный хвост, но есть аргумент, что змея потеряет лишь свою более новую часть. В этом была бы определенная ироническая окраска — если бы рынок ИИ потерял одного или нескольких игроков, стоявших у его истоков.

Источник: TomsHardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android
Робота, управляемого ChatGPT, уговорили выстрелить в человека — это было довольно легко
Тест: ускоренный "Проводник" Windows 11 потребляет в два раза больше памяти, но работает ли он быстрее?
Капиталист или коммунист? Илон Маск говорит, что деньги станут неважными, Дженсен Хуанг просит предупредить, когда
ChatGPT остановил жестокое мошенничество: преступник выманил у пенсионерки $1 000 000 и собирался выманить еще столько же
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
Марк наигрался в метавселенную: Meta закрывает три VR-студии
ChatGPT открывает магазин приложений и приглашает бизнес пользоваться — SDK все еще бета
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Программа "Атлантический бастион": Великобритания будет обнаруживать российские подлодки с помощью ИИ
ChatGPT бьет по Google: директор по приложениям OpenAI рассказал о новых функциях поиска
Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег
Microsoft представила новые Xbox, и в них даже можно играть
Когда стоит обновиться: Windows 11 исправляет вылеты "Проводника" и фризы в играх
"На самом деле посвящены Ктулху": созданные ИИ рождественские муралы в пригороде Лондона ужасают деталями
Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI
ИИ уничтожает ИИ: некачественных исследований искусственного интеллекта очень много, потому что они написаны не людьми
"Проводник" Windows 11 настолько тяжелый, что Microsoft заставит его работать в фоне для ускорения
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить