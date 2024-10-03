OpenAI привлекла рекордные $6,6 млрд при оценке в $157 млрд — Apple от инвестирования отказалась

OpenAI только что завершила исторический раунд финансирования и привлекла $6,6 млрд инвестиций при оценке в $157 млрд.

Возглавила финансирование компания Thrive Capital, которая выделила $1 млрд и заключила специальное соглашение, позволяющее ей инвестировать еще миллиард в следующем году (однако при той же оценке для OpenAI), если ИИ-стартап достигнет целевого дохода. Последнее зависит в частности от того, будет ли OpenAI реструктуризирована как коммерческая компания — если этого не произойдет в течение двух лет, то инвесторы могут потребовать возврата своих денег.

На прошлой неделе Reuters сообщал, что OpenAI рассматривает возможность стать общественно полезной корпорацией (как Anthropic).

Также среди инвесторов — Microsoft, Nvidia, SoftBank, но не Apple, которая отказалась от финансирования несмотря на долгие переговоры, отмечает Axios.

The Verge пишет, что OpenAI просила инвесторов не поддерживать стартапы конкурентов — в частности Anthropic и xAI Илона Маска. Напомним, что последний привлек $6 млрд финансирования в мае.

Оценка OpenAI в последнем раунде финансирования в 40 раз превышает заявленный доход — беспрецедентная цифра, которая подчеркивает то, насколько велик ажиотаж вокруг ИИ в Кремниевой долине.

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По данным The New York Times, месячный доход OpenAI достиг $300 миллионов в августе, тогда как компания ожидает примерно $3,7 млрд годового объема продаж в 2024 году (и предполагает, что ее доход достигнет $11,6 млрд в следующем году).

«Финансирование позволит нам удвоить наше лидерство в передовых исследованиях искусственного интеллекта, увеличить вычислительную мощность и продолжать создавать инструменты, которые помогают людям решать сложные проблемы», — говорится в сообщении OpenAI в блоге.

Напомним, что на прошлой неделе технический директор OpenAI Мира Мурати и двое ведущих исследователей покинули компанию на фоне многочисленных сообщений о культурных противоречиях между командами продуктов и безопасности. В мае компанию оставил и главный научный сотрудник Илья Суцкевер, который уже в июне сообщил о создании собственного ИИ-стартапа — для «безопасного суперинтеллекта».

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